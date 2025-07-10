GD泰國演唱會突宣布取消！　主辦曝「不可抗力因素」歌迷怒了

記者劉宛欣／綜合報導

韓流天王G-Dragon（GD）於明天（11日）起一連三晚，在台北小巨蛋舉辦久違8年的個人演唱會，門票開賣即秒殺，可說是一票難求。10日稍早，他現身仁川機場準備搭機來台，現場立刻湧入大量粉絲守候，尖叫聲不絕於耳。值得一提的是，他前幾天在雪梨開唱時還是亮眼的粉紅髮色，如今卻悄悄換上銀白新造型，讓台灣粉絲相當期待。

▲GD睽違8年來台開唱。（圖／翻攝自GD Instagram）

另一方面，GD原定8月21日於泰國曼谷舉行的演唱會場次，卻突然喊卡，主辦單位日前公告之中，以「不可抗力因素」為由宣布延期，10日卻直接改口表示演出「取消」，對粉絲造成的失望與不便表示歉意。不少歌迷對此表示憤怒，紛紛要求主辦單位給出更具體的說明，也有網友猜測可能與泰國近期政治局勢不穩有關。

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▲GD演唱會泰國場突然宣布取消。（圖／翻攝自GD Instagram）

GD 10日從仁川機場出發時，狀態看起來相當輕鬆，值得一提的是，他的隊友大聲以及摯友李洙赫曾造訪的台北韓式餐廳「金豬食堂」也傳出將於12、13日進行全日包場，引發歌迷們紛紛猜測就是GD團隊，紛紛留言「快在餐廳門口卡位！」