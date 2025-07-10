清純女星「同床好友磨蹭男生」　熊熊怒揭借宿揪喝酒真相

記者王靖淳／綜合報導

女星熊熊最近上節目《小姐不熙娣》爆料，身旁有個女星好友總給外界清純的形象，結果私下的行為極其不檢點，甚至還在外亂放話，讓她感到相當傻眼。

▲熊熊爆料某女星外表私下行為不檢點。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



熊熊表示，當年她和姊姊前往上海時，這名女星突然聯繫她，並詢問是否可以帶一名女生朋友一同參與，甚至想順便借住熊熊的異性友人家，由於該男生當時單身，經詢問後也同意借出客房讓這名女星使用。熊熊坦言，自己早知該友人私下有點渣，因此事前就分別提醒雙方不要亂來。令她意外的是，原本只是短暫停留的女星，在熊熊返台卻堅持繼續留宿，回台後熊熊也再三警告男方不可亂來，沒想到最後兩人竟發展成「共處一床」的關係。

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▲熊熊爆料某女星和異性好友互動曖昧。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

事後，熊熊得知女星在她回台之後，與該異性友人在住處的客房裡面喝酒，當時她還主動肢體暗示，兩人後來在同張床上不顧另名友人睡在一旁，互相磨蹭下體之後，男方表示只是想玩玩，並未想與她交往，讓該女星頗感失落，事後甚至對外聲稱「是熊熊把她推入火坑的」，讓熊熊在得知實情後，感到相當氣憤及傻眼。