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頑童MJ116搭飛機玩變裝　「瘦子穿機師裝」帥到沒天理！

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌天團頑童MJ116睽違六年推出新專輯，新歌〈It’s About Time〉MV攜手星宇航空合作，不僅搭豪華班機拍攝，更直奔菲律賓宿霧取景。MV中，瘦子化身帥氣機長，小春扮起空服員，而大淵則爽當商務艙貴客，享受尊榮服務，團員們笑說，這首歌的靈感來自於發現專輯其他歌都「太兇太硬」，想用最舒服、流暢的旋律，寫出這首讓大家Chill起來的歌。

▲▼頑童MJ116〈It’s About Time〉。（圖／本色音樂提供）

▲▼頑童MJ116〈It’s About Time〉MV中，瘦子飾演帥氣機長。（圖／本色音樂提供）

▲▼頑童MJ116〈It’s About Time〉。（圖／本色音樂提供）

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這次能與星宇航空合作拍MV，對頑童來說根本是夢想成真，MV開場，瘦子帥氣現身停機坪，但坐進駕駛艙卻露出緊張神情，笑稱有「密集恐懼症」。這次拍攝甚至進入一般人難以踏足的飛機維修棚，讓成員們興奮不已，大淵直呼這是藏在心裡多年的願望，還幽默虧瘦子：「這次終於後面沒車了！是你後面有機啦！」

MV選在菲律賓宿霧開拍，與頑童新專輯《OGS》有著深刻連結，大淵透露，為創作新專輯，他們在合體前特地飛到瘦子曾尋找靈感的愛妮島，進行近兩週的「魔鬼特訓」，期間潛水、游泳、美食、烤肉，最終「熬出」五首新歌，此次MV再度選在宿霧拍攝，除了配合航班，更感謝好朋友全程贊助食宿交通，讓他們享受到VIP級待遇。

▲▼頑童MJ116〈It’s About Time〉。（圖／本色音樂提供）

▲▼大淵飾演商務艙乘客，小春則是空服員。（圖／本色音樂提供）

▲▼頑童MJ116〈It’s About Time〉。（圖／本色音樂提供）

儘管拍攝行程緊湊，小春感嘆體力不如從前，直說三天兩夜的宿霧行，「搭車時間比工作時間還要長，真的累到爆，現在不能再熬夜了！」不過瘦子倒是苦中作樂，緊湊之餘仍不忘做足旅遊功課，特別鍾愛宿霧墨寶，稱那是一個超適合潛水的小港口、小海邊，很適合度假。瘦子表示，雖然拍攝時未能真正下水遊玩，但已在腦中規劃好下次的度假路線，期待下次能再訪墨寶放鬆。

▲▼頑童MJ116〈It’s About Time〉。（圖／本色音樂提供）

▲MV遠赴宿霧取景超chill。（圖／本色音樂提供）

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頑童MJ116瘦子大淵小春

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