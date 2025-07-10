丹娜絲重創南部！歐陽靖「洗多日冷水澡」　求救援：多人無家可歸

記者顧齊祐／綜合報導

中度颱風「丹娜絲」近日侵襲台灣，造成中南部地區災情嚴重，特別是雲嘉南地區，許多家庭因停水停電面臨生活困境。居住台南的女星歐陽靖，也在社群平台分享自身遭遇，表示已經洗了好幾天的冷水澡。

▲女星歐陽靖在社群平台分享颱風災情。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）



歐陽靖在貼文中提到，自己家的熱水器因被颱風吹壞了，所以只好洗了4天的冷水澡，而她的兒子新醬與阿嬤則是用瓦斯燒熱水，混合冷水調成適合的溫度來沖澡。歐陽靖感慨地說：「4歲兒新醬終於體會到『珍惜資源』的重要。」

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▲中颱丹娜絲重創雲嘉南地區。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）



歐陽靖接著表示，家裡還算舒適，還能遮風避雨，但雲嘉南地區卻有許多人因災害流離失所，沒水電也沒有網路，心情十分沉重。她在貼文中提到：「麻豆文旦全毀了……農產全沒了，農漁民真的不知道該怎麼辦？大雨還在下……越下就覺得越擔憂。」

▲歐陽靖家中熱水器遭颱風吹壞，只能洗冷水澡。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）



面對災民的困境，歐陽靖呼籲社會各界伸出援手，並分享台南市社會局的丹娜絲颱風捐款專戶資訊，希望有能力的民眾能協助受災家庭渡過難關。她在貼文中寫道：「天災無情，台灣人來互助吧！」

▲歐陽靖呼籲各界伸出援手，希望民眾能協助受災家庭渡過難關。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）