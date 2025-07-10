2024最毛骨悚然影集！神劇《星期三》第二季播出時間曝

記者許逸群／綜合報導

Netflix熱門影集《星期三》第二季正式預告震撼登場，再次將觀眾帶回充滿神秘與詭譎氛圍的奈落學院。繼第一季的精彩劇情後，本季將延續黑暗奇幻風格，並加入更多令人意想不到的懸念與驚悚元素。

▲《星期三》第二季播出時間曝光。（圖／Netflix提供）

預告片中，星期三（珍娜奧爾特加 飾）的母親魔帝女（凱薩琳麗塔瓊絲 飾）以意味深長的一句：「這是你第一次心甘情願回學校，感覺如何？」揭開序幕，而星期三則以其一貫的冷酷回應：「彷彿回到犯罪現場，所有埋屍地點我已一清二楚。」

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本季故事將圍繞著星期三意外預見好友伊妮的死亡展開。預告片中，黑色眼淚從星期三眼中流出，暗示著一場即將到來的災難。面對好友的離世，星期三決心查明真相，並誓言要將伊妮救回。此外，星期三的弟弟帕斯利阿達（艾薩克奧爾多內斯 飾）以及外婆海絲特佛朗普（瓊安娜盧利 飾）也將加入劇情。

▲《星期三》第二季加入新的角色。（圖／Netflix提供）

為慶祝第二季即將上線，《星期三》劇組演員將展開一場名為「折磨式」的全球巡迴宣傳之旅。這趟旅程將橫跨英國、波蘭、義大利、法國、羅馬尼亞、美國、加拿大、南韓和澳洲等地，預計於七月底正式啟程，為全球影迷帶來一連串精彩的互動活動。

除了精彩的劇情和演員陣容外，第二季的製作規模也全面升級。導演和編劇團隊在維持原有暗黑風格的同時，也加入更多創新元素，力求為觀眾帶來更刺激、更震撼的視覺體驗。《星期三》第二季將分為兩個部分播出，第一部分預計於8月6日上線，第二部分則將於9月3日播出。