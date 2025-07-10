4大影帝影后飆戲！李銘順、于子育「情慾戲」挑戰觀眾尺度

記者許逸群／台北報導

CATCHPLAY原創台劇《親密之海》以大膽尺度的情慾戲碼，深刻探討現代人複雜的情感關係與愛慾糾葛。該劇集結李銘順、于子育、吳慷仁、李至正等實力派演員，共同詮釋劇中跨世代、多重情感交織的精彩故事。

▲▼李銘順、于子育「情慾戲」挑戰觀眾尺度。（圖／CATCHPLAY提供）

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李銘順飾演的企業家李憲宏與于子育飾演的沈曉雯，展現長年糾纏卻難以割捨的愛恨情仇。兩人之間大膽赤裸的床戲，真實呈現了角色內心深處的矛盾與掙扎。李銘順坦言，最初看到劇本時確實感到壓力，但認為這些戲份對於角色情感的刻畫至關重要，完美詮釋了李憲宏在沈曉雯面前展現出的脆弱與真誠。

于子育則表示，她從沈曉雯這個角色身上感受到一種熟悉感，雖然她本人性格保守，卻能透過精湛演技，將沈曉雯看似冷靜外表下隱藏的熱情與痛苦，以及在一段關係中徘徊於主動與被動之間的複雜心境，淋漓盡致地展現在觀眾面前，並深刻詮釋了曉雯在看似被支配的關係中，內心自主選擇的掙扎與心碎。

▲吳慷仁與李至正感情甜蜜。（圖／CATCHPLAY提供）

與此同時，吳慷仁飾演的阿榮與李至正飾演的伴侶Patrick之間的激情戲，則呈現出截然不同的情感面向。阿榮多年來壓抑自我，直到遇見Patrick才得以釋放真我，但其對Patrick的情感究竟是真愛還是移情作用，則成為劇情中一大謎題。

吳慷仁與李至正精湛的演出，將阿榮內心長年壓抑後的爆發與釋放，以及兩人之間愛慾交織的複雜情緒，完美地呈現出來。吳慷仁表示，劇本中角色的心理狀態，恰恰是展現人與人之間情感矛盾的重要環節。李至正也分享，雖然最初感到壓力，但透過專注於角色的情感連結，最終順利完成拍攝。