中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」！委屈：就沒有性行為

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，率直性格吸引不少工作找上門。她最近便上節目坦言，對於看婦科有過很不好的經驗，「是男醫師，我對男醫師印象好差。」

▲短今之前對男醫生印象很差。（圖／翻攝自YouTube／女神在線）



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短今在《女神在線》解釋，當時因為生理期長達兩個月沒報到，便決定去婦科詢問是否哪裡出了問題。沒想到，可能因為是最後一個病患的關係，醫師的態度讓她覺得對方一定心想「我要下班了，妳為什麼又進來」。

▲短今曾經長達兩個月沒來MC。（圖／翻攝自YouTube／女神在線）



冷靜說出就診原因後，醫生回答「那妳就懷孕啊」，但短今非常確定不可能，但對方仍說「妳就是懷孕了」，她又說了一次不可能後，便被醫生請去照X光。

▲▼醫生堅稱短今懷孕了，讓她很火大。（圖／翻攝自YouTube／女神在線）



未料短今照完X光後，醫生仍不相信她沒懷孕，她接著又被請去驗尿。面對一直不被相信的情況，她相當傻眼，「怎麼可能？我就沒有性行為！怎麼可能還會懷孕！」驗尿完確定沒懷孕，她備感委屈，「為什麼要這樣？」

▲▼短今確定那陣子沒有發生性行為。（圖／翻攝自YouTube／女神在線）

