《繞著地球跑》李秀媛出車禍！骨裂脫臼送醫…傷照網心驚：腫好大

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人李秀媛昨日（9）發生車禍意外，騎機車時被後方女騎士直行追撞，雙方都摔車受傷。現年64歲的她曾主持旅遊節目《繞著地球跑》，掀起旅遊節目潮流，現在轉戰電台主持，仍擁有大批鐵粉支持，主持人突然換代班引發聽眾一陣憂心。

▲《繞著地球跑》李秀媛出車禍！電台節目緊急找代班。（圖／翻攝自臉書）

李秀媛親自發文，透露騎乘機車時與後方直行機車發生碰撞，導致雙方摔車受傷。她幽默地寫道：「大牌小小的出了一個車禍意外…經過治療包紮已經沒有大礙」，並感謝好友夏韻芬臨時代班，「她得連續上三個小時，太辛苦了」。她也還原當時情況，自己在騎乘50cc輕型機車，要右轉到待轉時，遭後方車輛追撞，對方沒注意到她打了方向燈，形容兩人摔了個「狗吃屎」、「還好我們二人都算有教養，先互相問候有沒有受傷，然後乖乖等警察先生到來」。

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車禍當時李秀媛察覺到自己右手脫臼，身上也有數處擦傷，但是沒感覺到痛，妹妹與妹夫第一時間趕到現場，在家人陪同下前去醫院急診。

▲李秀媛騎機車被後方撞上，右手脫臼輕微骨裂。（圖／翻攝自臉書）

從李秀媛公開的照片可見，她身穿藍色T恤、右肩綁有固定帶，手臂吊掛三角布並包紮多處傷口，手還出現大腫塊，表情雖然略顯疲憊，但仍保持堅強。她送醫後經X光檢查發現「脫臼加上輕微骨裂」，所幸當時遇到剛開完刀的骨科主任醫師，脫臼部位得以迅速接回，瞬間鬆了一口氣。她感激地寫道：「肩膀一接回去，就輕鬆好多呀～急診室裡的護理師們都好可愛，年輕有耐性，處理各種傷口分工也非常專業」。而她透露自己騎著愛車長達20年，這是第一次發生交通事故，也希望是最後一次。

▲李秀媛忍傷勢發文報平安。（圖／翻攝自臉書）