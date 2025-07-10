鍾明軒被控統戰拍片反擊3網紅　「僅僅8秒完全改變我的生活」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅鍾明軒去年2月上傳前往中國旅行的影片，當時網紅波特王爆料中國政府砸錢邀請台灣網紅拍片大外宣，鍾明軒因而被貼上「統戰」標籤，後來又被反共網紅八炯、閩南狼指控收中國政府的錢，生活受到翻天覆地的影響。鍾明軒9日發布影片還原整個過程，他表示，「僅僅因為這8秒的影片，它完全改變了我當時的生活。」

▲鍾明軒表示，上傳前往中國旅行的影片之後，他莫名受到大量攻擊。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒，下同。）

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鍾明軒9日在自己的YouTube頻道上傳一部長達38分鐘的影片，內容提到，自從去年2月20日他上傳了在中國旅行的影片，就遭受到海量式的攻擊，接著，波特王爆料，中國政府撥預算邀請台灣網紅赴陸拍片，進行統戰工作，當時有許多人指控他就是名單裡的網紅，還有一堆人遭到獵巫不得不跳出來澄清，但是隨後就有其他網紅跳出來證實，波特王的爆料內容有誤。

然而，事情到此還沒結束，鍾明軒說，同年12月6日八炯、閩南狼在YouTube頻道攝徒日記，上傳一部「中國統戰紀錄片」，因為影片中海峽報導社長林靖東提到他的名字，當時幾乎所有人都咬定他就是收了中國政府的錢，並在台灣內部進行統戰工作。

▲鍾明軒控訴，八炯、閩南狼在YouTube頻道攝徒日記發布的影片，嚴重改變了他的生活。

「僅僅因為這8秒的影片，它完全改變了我當時的生活。」鍾明軒表示，後來林靖東透過社群平台發文澄清，說是受到引導式釣魚，當時八炯、閩南狼說海峽報導的記者採訪過他，林才說出會請薛洋去聯繫等話，而他從來都沒有被名叫薛洋的記者採訪過，可是薛洋確實是海峽報導的工作人員。

▲鍾明軒在影片中貼出林靖東的聲明。

鍾明軒說，攝徒日記的影片只從完整對話中剪出最後這一段，「僅僅這8秒的捏造，導致我的工作莫名被取消，合作廠商不理解，被前經紀公司協商提前解約」，每一天都睡不好，好幾個禮拜不敢出門，甚至因此生病，最讓他感到痛心的是

，朋友到現在依然還不相信他。

鍾明軒質疑，事後有網友要求八炯、閩南狼公開海峽報導的完整採訪影片，但他們聲稱影片涉及家人跟朋友的私事，所以不方便公開，「試問，如果你是一個仇中反共的立場，你正在與你認為的統戰官員對話，你會跟對方聊到你家人的事、朋友的事、生活的事？要確定餒。」

鍾明軒的影片公開之後，再次掀起網友們熱議。不過，被鍾明軒提及的波特王、八炯、閩南狼等人，目前仍尚未公開回應此事。