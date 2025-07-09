《The Genius》張東民女兒是天才！　3歲就擁「同時學3語言能力」

記者張筱涵／綜合報導

韓星張東民帶著快3歲的女兒「智祐」上《超人回來了》，最新一集讓女兒接受兒童天賦檢測，結果展現超越同齡的語言能力，引發關注與討論。

▲張東民帶女兒去做天賦檢測。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain）



張東民過去曾在節目《The Genius》展現超群的邏輯與思維，被譽為「頭腦王」，在生存遊戲節目《血之遊戲》中也有亮眼表現，近日表示女兒智祐因表現出與眾不同的語言能力，在親友建議下接受天賦檢測。他坦言雖然自己一向不容易緊張，但這次在等待檢測結果時壓力極大：「就像在等小孩考完大學聯考那樣。」

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根據節目中公開的結果，智祐的語言智力為同齡最高等級的前1％，更獲得專家評估「具備同時學習3種語言的能力」，讓現場嘉賓驚呼連連。主持人崔智友更注意到智祐專注做完測驗，稱讚「能這樣安靜坐著專注50分鐘真的太厲害」。

南韓網友對這樣的結果也掀起熱烈討論，「張東民聰明，孩子當然也不簡單」、「小孩說話邏輯很強，語彙量也不一般」、「這根本是爸爸複製貼上」、「基因太強大了，連表達力都這麼成熟」、「連穿衣風格都像《The Genius》總決賽那套，太有哏了」、「智祐可愛又聰明，表達能力和同理心都太棒了」、「果然遺傳不是開玩笑，三代根本一個模子刻出來」、「這孩子真的像是在解題一樣思考，驚人」。