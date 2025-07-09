陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！小6歲女友PO當地照…興奮：搶回戒指

▲之前陳柏霖貼出在紐西蘭拍攝節目的花絮，也傳那是他物色的海外婚禮地點。（翻攝自陳柏霖IG）



圖文／鏡週刊

本刊最近輾轉從餐飲業界獲悉，陳柏霖日前一直在打聽海外小型婚禮的種種細節，而且鎖定年底在紐西蘭的可能性極大，只是還未做出最後決定；不過可以確認的是，41歲的陳柏霖已經開啟人夫倒數的模式了。

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▲傳出陳柏霖與庭瑄的婚禮在紐西蘭舉辦的可能性極大，而且庭瑄似乎很喜歡當地的環境。（翻攝自庭瑄IG）



由於另有消息透露，陳柏霖屬意在華人較少的地方舉辦；論地點，陳柏霖和日本擁有高度連結，但當地華人多，不會是陳柏霖的選擇。另外一個婚宴候選地點則是紐西蘭，陳柏霖曾赴該地拍攝，庭瑄也造訪過，而且當地的華人數量並不多，符合他打的如意算盤。

▲庭瑄貼出自己在紐西蘭騎馬、生活的體驗，並說整個行程讓她超興奮的。（翻攝自庭瑄IG）



此外，庭瑄近來貼出在紐西蘭南島格萊諾基出遊的照片，畫面中她第一次騎馬渡河，還寫道：「我們在《魔戒》拍攝的地方耶！不就是要這樣才有遠征的狼狽感和臨場感嗎？濕冷讓抓繮繩的手不聽使喚地顫抖，霧氣圍繞山谷多了一分未知的神祕感，大家心中的目標一致『我們一定要搶回戒指！』」感覺得出庭瑄非常喜愛當地風情，還特別強調建議自駕，可見也相當享受自然景色。

▲大型旅行尋寶綜藝節目《出去一下》發布記者會上，陳柏霖（右）分享過紐西蘭的好，而且也在那邊出了許多外景。左為黃宣。



不久前陳柏霖主持的節目《出去一下》記錄他與眾來賓包括葉舒華、桂綸鎂等人化身為尋寶獵人，一路鬥智鬥勇、闖關冒險，玩遍紐西蘭南島與北島。陳柏霖讚嘆：「整個拍攝過程真的是『 WHAT A TRIP』！我覺得很完美，像是第一人稱遊戲的真實操作。」話中對於紐西蘭，陳柏霖也是頗為熟悉。



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