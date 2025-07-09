「T-POP」影歌雙棲！Jeff Satur羅杰夫　10月24日重返台北開唱

記者蕭采薇／台北報導

主宰「T-POP」浪潮的泰星羅杰夫（Jeff Satur）正式宣佈即將於10⽉24⽇，帶著全新巡演《Jeff Satur Red Giant Tour 2025》強勢回歸台北Zepp New Taipei。

▲Jeff Satur羅杰夫10月將來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

在最新釋出的巡迴前導影片中，以「紅⾊魔⼈」形象強勢登場，胸前⼤膽印上「愛情死亡（LOVE DIE）」，性感呢喃訴說著「當太陽落下，是時候重⽣了。」接著⼀隻巨⼤無比的紅⾊⼿掌從天⽽降，與羅杰夫的⼿指即將觸碰，如同現代神話般震撼的畫⾯，霸氣宣告羅杰夫⾳樂宇宙的全⾯覺醒與重啟，未演先轟動。

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有俊美外貌與深邃五官的羅杰夫，不僅快速席捲亞洲，更以精通泰語、英語、⽇語活躍於國際，被媒體冊封為「全能型藝⼈」從個⼈創作的T-POP⾳樂帶向全球、或是被各⼤時尚品牌欽點代⾔⼈、再到爆紅戲劇作品《⿊幫少爺愛上我》進軍⼤銀幕擔任男主⾓。

▲Jeff Satur羅杰夫10月將來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



從⾳樂時尚到戲劇演出都展現無限可塑性，演⽽優則唱，包括深情中⽂代表作《Fade (我最愛的就是你) 》、TikTok 洗腦挑戰曲《Dum Dum》、《⿊幫少爺愛上我》主題曲《Why Don't You Stay》等攻佔各⼤串流平台，⾄今已累積超過11億次天量播放。Live Nation Taiwan會可於7⽉15⽇中午12點搶先購票，7⽉16⽇中午12點拓元售票系統全⾯開賣。