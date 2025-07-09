ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

佩甄誤把直男當同志「過夜同床」
最會逞強的三大星座！
趙露思被疑解約！公司急回應
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林嘉凌 曾昱嘉 李進良 DJ 妖嬌 權恩妃 田栩寧 張雁名

「泰版梁朝偉」萬洛台上找不到翻譯爆紅！　他害羞回應：感謝這個小意外

記者蕭采薇／台北報導

7月5日台北電影獎頒獎典禮，《白衣蒼狗》演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）憑藉動人的演出奪下「最佳男主角」獎，成為台北電影獎史上首位外籍影帝。獲獎當下，萬洛並未急著登台，而是先向所有入圍者一一致意後，再緩緩走上舞台，謙虛有禮的個性表露無遺。

▲萬洛隆甘迦憑藉《白衣蒼狗》贏得北影影帝，也與泰文翻譯John（左）來台灣享用美食牛肉麵。（圖／牽猴子提供）

▲萬洛（右）與泰文翻譯John（左）在台灣享用美食牛肉麵。（圖／牽猴子提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令在場所有人驚艷的是，他以一口標準的中文，全程無稿致詞，長達一分半鐘，真誠致謝：「謝謝台灣給我這個獎項，這個獎不是我一個人的，而是《白衣蒼狗》的，沒有你們，我就不會站在這裡。」全場掌聲如雷，氣氛感人。

而典禮當晚也出現一段爆笑小插曲：因過於緊張，萬洛一度在台上「找不到翻譯」，尷尬又可愛的瞬間，立刻登上熱門話題，網友紛紛留言：「雖然還沒看電影，但被他圈粉了！」對此萬洛也笑說：「後來有看到網路片段，覺得有點害羞，但很感謝這個小意外，讓更多人注意到《白衣蒼狗》。」

▲萬洛隆甘迦憑藉《白衣蒼狗》贏得北影影帝，也與泰文翻譯John（左）來台灣享用美食牛肉麵。（圖／牽猴子提供）

▲萬洛隆甘迦（左）在《白衣蒼狗》和春風（右）合作。（圖／牽猴子提供）

萬洛・隆甘迦這次來台行程緊湊，除了出席《白衣蒼狗》首映會與拍照特別場外，還參與YouTuber的合作拍攝，即便行程如此忙碌，每天還是一定要吃到台灣小吃，抵台後所有美食清單一網打盡，除了懷念已久的牛肉麵之外，更吃了台灣的著名小吃臭豆腐、焢肉飯、剉冰等，可惜因為季節關係，沒有吃到他心目中的第一名台灣美食「薑母鴨」，但也因此在內心種下等到冬天還要再來台灣的種子。

▲萬洛隆甘迦憑藉《白衣蒼狗》贏得北影影帝，也與泰文翻譯John（左）來台灣享用美食牛肉麵。（圖／牽猴子提供）

▲萬洛隆甘迦在《白衣蒼狗》中飾演泰國移工悟姆。（圖／牽猴子提供）

貼心的他，也時刻關心周遭工作人員狀態，最常掛在嘴邊的中文是：「你累嗎？」、「你還好嗎？」、「你餓嗎？」，充分展現從裡到外的善良。在奪下台北電影獎影帝殊榮後，更是在媒體聯訪結束時，雙手合十誠懇地說：「謝謝台灣媒體的報導，你們讓這個世界變得更美好了。」一句話瞬間融化全場，也再次展現他真摯又溫厚的影帝風範。

▲萬洛隆甘迦憑藉《白衣蒼狗》贏得北影影帝，也與泰文翻譯John（左）來台灣享用美食牛肉麵。（圖／牽猴子提供）

▲萬洛鍾愛台灣在地美食，成功吃到焢肉便當直呼超好吃。（圖／牽猴子提供）

《白衣蒼狗》對萬洛而言不僅是電影職涯代表作，更是改變他人生的重要契機。曾有意轉行的他，因拍攝本片而重新找回表演的熱情與信念；此次獲獎，也讓台灣成為他心中非常重要的存在。《白衣蒼狗》已於6月27日展開全台巡演式上映，7月2日正式首映後，將展開多場映後座談與影人互動活動。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

白衣蒼狗萬洛隆甘迦Wanlop Rungkumjad泰版梁朝偉

推薦閱讀

獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

8小時前

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

17小時前

遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

15小時前

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

11小時前

《願望》王樂妍結婚了！生日穿爆乳白紗登記　牽手新郎合照曝光

《願望》王樂妍結婚了！生日穿爆乳白紗登記　牽手新郎合照曝光

7小時前

佩甄誤把直男當同志！過夜同床「得知真相崩潰」　小禎吐槽：妳這個大淫娃

佩甄誤把直男當同志！過夜同床「得知真相崩潰」　小禎吐槽：妳這個大淫娃

5小時前

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉：沒get到他不舒服

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉：沒get到他不舒服

10小時前

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病　卸妝長相曝光

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病　卸妝長相曝光

14小時前

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

15小時前

侯昌明戴口罩就醫「被路人狂注目」　暗爽真相糗翻：自以為很紅

侯昌明戴口罩就醫「被路人狂注目」　暗爽真相糗翻：自以為很紅

2小時前

《逆愛》田栩寧再捲劈腿疑雲！　女星自爆「親密對話」老闆于正氣炸

《逆愛》田栩寧再捲劈腿疑雲！　女星自爆「親密對話」老闆于正氣炸

1小時前

韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

14小時前

熱門影音

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住
小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉
Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下
連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜
賈永婕在台北101辦GD展　兒子酸：又不是本人來

賈永婕在台北101辦GD展　兒子酸：又不是本人來
劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD

劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD
楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被拍　講她壞話：不可能讓林嘉凌欺負妳

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被拍　講她壞話：不可能讓林嘉凌欺負妳

權恩妃最愛的台灣美食是「油條」？！　受封Waterbomb女神羞認：有找影片看

權恩妃最愛的台灣美食是「油條」？！　受封Waterbomb女神羞認：有找影片看

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

賈永婕辦GD展..兒子酸：又不是本人來　心疼Lily挨罵「要鼓勵年輕人」

賈永婕辦GD展..兒子酸：又不是本人來　心疼Lily挨罵「要鼓勵年輕人」

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

看更多

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

即時新聞

剛剛
剛剛
50分鐘前0

「泰版梁朝偉」萬洛台上找不到翻譯爆紅！　他害羞回應：感謝這個小意外

59分鐘前20

《超人》首波評價解禁！大衛科倫斯韋「為超人而生」　最帥反派與他超有火花

1小時前20

《願望》劇組雙喜臨門！　高允漢曬古裝婚服照：走進人生下個篇章

1小時前20

《逆愛》田栩寧再捲劈腿疑雲！　女星自爆「親密對話」老闆于正氣炸

2小時前62

侯昌明戴口罩就醫「被路人狂注目」　暗爽真相糗翻：自以為很紅

3小時前20

趙露思「社群不見1認證」被疑解約　曾認遭前老闆毆打…公司急回應

3小時前0

陶喆56歲生日前夕宣布好消息：是我送給歌迷的一份禮物

4小時前0

賈永婕遭兒狠嗆：你超廢！　自爆「在家被霸凌排擠」內幕

4小時前0

男歌手曾是牛肉麵店小開...無奈宣布關店　近況曝光有喜了！

5小時前1

《原2》冠軍團F.F.O一出道就接代言！　自爆私下收藏癖好

讀者迴響

熱門新聞

  1. 單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」
    8小時前5248
  2. 陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔
    17小時前4030
  3. 遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底
    15小時前3625
  4. 《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽
    11小時前4
  5. 《願望》王樂妍結婚了！穿爆乳白紗登記合照曝光
    7小時前265
  6. 佩甄誤把直男當同志！過夜同床「得知真相崩潰」
    5小時前124
  7. 小賴爆雙面人！連晨翔道歉
    10小時前103
  8. 偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病
    14小時前4231
  9. 權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！
    15小時前183
  10. 侯昌明戴口罩就醫「被路人狂注目」暗爽真相糗翻
    2小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合