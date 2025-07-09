「泰版梁朝偉」萬洛台上找不到翻譯爆紅！　他害羞回應：感謝這個小意外

記者蕭采薇／台北報導

7月5日台北電影獎頒獎典禮，《白衣蒼狗》演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）憑藉動人的演出奪下「最佳男主角」獎，成為台北電影獎史上首位外籍影帝。獲獎當下，萬洛並未急著登台，而是先向所有入圍者一一致意後，再緩緩走上舞台，謙虛有禮的個性表露無遺。

▲萬洛（右）與泰文翻譯John（左）在台灣享用美食牛肉麵。（圖／牽猴子提供）



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更令在場所有人驚艷的是，他以一口標準的中文，全程無稿致詞，長達一分半鐘，真誠致謝：「謝謝台灣給我這個獎項，這個獎不是我一個人的，而是《白衣蒼狗》的，沒有你們，我就不會站在這裡。」全場掌聲如雷，氣氛感人。

而典禮當晚也出現一段爆笑小插曲：因過於緊張，萬洛一度在台上「找不到翻譯」，尷尬又可愛的瞬間，立刻登上熱門話題，網友紛紛留言：「雖然還沒看電影，但被他圈粉了！」對此萬洛也笑說：「後來有看到網路片段，覺得有點害羞，但很感謝這個小意外，讓更多人注意到《白衣蒼狗》。」

▲萬洛隆甘迦（左）在《白衣蒼狗》和春風（右）合作。（圖／牽猴子提供）

萬洛・隆甘迦這次來台行程緊湊，除了出席《白衣蒼狗》首映會與拍照特別場外，還參與YouTuber的合作拍攝，即便行程如此忙碌，每天還是一定要吃到台灣小吃，抵台後所有美食清單一網打盡，除了懷念已久的牛肉麵之外，更吃了台灣的著名小吃臭豆腐、焢肉飯、剉冰等，可惜因為季節關係，沒有吃到他心目中的第一名台灣美食「薑母鴨」，但也因此在內心種下等到冬天還要再來台灣的種子。

▲萬洛隆甘迦在《白衣蒼狗》中飾演泰國移工悟姆。（圖／牽猴子提供）

貼心的他，也時刻關心周遭工作人員狀態，最常掛在嘴邊的中文是：「你累嗎？」、「你還好嗎？」、「你餓嗎？」，充分展現從裡到外的善良。在奪下台北電影獎影帝殊榮後，更是在媒體聯訪結束時，雙手合十誠懇地說：「謝謝台灣媒體的報導，你們讓這個世界變得更美好了。」一句話瞬間融化全場，也再次展現他真摯又溫厚的影帝風範。

▲萬洛鍾愛台灣在地美食，成功吃到焢肉便當直呼超好吃。（圖／牽猴子提供）

《白衣蒼狗》對萬洛而言不僅是電影職涯代表作，更是改變他人生的重要契機。曾有意轉行的他，因拍攝本片而重新找回表演的熱情與信念；此次獲獎，也讓台灣成為他心中非常重要的存在。《白衣蒼狗》已於6月27日展開全台巡演式上映，7月2日正式首映後，將展開多場映後座談與影人互動活動。