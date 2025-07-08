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「沒有不會唱的西洋老歌」黃仲崑開唱撂狠話！一家四口同台　大兒黃遠當攝影師

記者蕭采薇／台北報導

資深藝人黃仲崑日前於Music Corner舉辦個人演唱會，以戲劇演出為主的黃仲崑，其實早年以演唱西洋歌曲起家，對西洋音樂有著深厚的造詣。他笑稱自己「沒有不會唱的西洋老歌」，並表示唱歌始終是他最熱愛的表現方式，更是一家四口同台演出。

▲黃仲崑全家福，（左起）小兒子黃以樂、Lulu、大兒子黃遠。（圖／杰威爾提供）

▲黃仲崑全家福，（左起）小兒子黃以樂、Lulu、黃仲崑、大兒子黃遠。（圖／杰威爾提供）

值得一提的是，黃仲崑的妻子「瑜伽天后」Lulu也參與了《故事的真相》的合唱演出，並幽默地表示自己「半推半就」地參與，而他們的兒子也參與了演出。大兒子黃遠則擔任演唱會的攝影師，為父親留下珍貴的演出畫面。黃仲崑表示，全家參與其中，其意義遠勝於票房或商業利益。

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▲黃仲崑全家福，（左起）小兒子黃以樂、Lulu、大兒子黃遠。（圖／杰威爾提供）

▲黃仲崑與Lulu合唱。（圖／杰威爾提供）

尤其就讀高三的小兒子黃以樂正值青春期，平常在家都在躲起來練吉他，原本是因為想和吉他老師合作，才到現場跟著彩排，最後在老師「要不要彈一首歌？」的邀約下，才上台演出。黃仲崑平常在家沒看過兒子彈吉他，當晚也驕傲又感動的說：「這是我的小兒子，他也玩音樂。」

▲黃仲崑全家福，（左起）小兒子黃以樂、Lulu、大兒子黃遠。（圖／杰威爾提供）

▲黃仲崑與小兒子黃以樂合作。（圖／杰威爾提供）

門票銷售一空，現場座無虛席。演唱會上，黃仲崑以磁性嗓音演繹多首經典歌曲，包括《牽掛》、《你說過》、《無人的海邊》、《有多少愛可以重來》、《故事的真相》等膾炙人口的華語情歌，以及《The girl from Ipanema》、《Fly Me to the Moon》、《Your Song》等西洋經典名曲。

▲黃仲崑全家福，（左起）小兒子黃以樂、Lulu、大兒子黃遠。（圖／杰威爾提供）

▲黃仲崑與Lulu合唱。（圖／杰威爾提供）

出道以來此次選擇以最純粹的「兩把吉他」編制呈現演唱會，正是源於對音樂的熱情及對歌迷的真誠回饋。他更透露，演唱會歌曲的選定，力求兼顧經典與傳唱度，無論年輕族群或年長世代都能產生共鳴，如同他過往戲劇作品中巧妙運用「台式英語」一般，在語言與文化的橋樑上取得平衡。

▲黃仲崑全家福，（左起）小兒子黃以樂、Lulu、大兒子黃遠。（圖／杰威爾提供）

▲黃仲崑笑稱自己「沒有不會唱的西洋老歌」。（圖／杰威爾提供）

對於未來，黃仲崑表示希望未來能舉辦更大規模的演唱會，讓更多喜愛他的歌迷都能參與其中，並將此次演唱會形容為「口碑場」，期待藉由好口碑延續音樂旅程。

 

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黃仲崑黃遠Lulu

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