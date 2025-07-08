偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病　卸妝長相曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸偽娘網紅「南京紅姐」驚爆私約男網友見面，再偷拍性愛影片放上網販賣，遭警方逮捕。約砲男網友不乏異性戀，甚至也有非單身者，如今傳出報案者中，有3人確診罹患性病，引發軒然大波，但尚無證據顯示與紅姐有關，更有人呼籲這些男網友的伴侶盡速到醫院檢查，以保護自身安全。

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）



南京紅姐透過男扮女裝，像是戴假髮、化濃妝、穿女裝等方式吸引男性，只要帶花生油、水果當見面禮，就能發生「免費性行為」，誘騙大批男性赴約，成功發生性行為，趁機拍攝性愛影片，被上傳到會員網站上販售。警方初步以「涉嫌傳播淫穢物品罪」對其刑事拘留，目前尚未證實其有故意傳播性病的行為。

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▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）



針對網傳「紅姐與1691名男性發生親密行為」的說法，警方僅回應具體人數仍在確認中，目前只坦承是「多名男性」受害。由於受害男子不乏已婚人夫，或是非單身者，甚至傳出有女網友認出自己的前任和未婚夫都出現在影片中，當地相關部門提醒受害者儘快進行性病檢查，而網傳「11名受害者確診HIV陽性」的消息尚未證實，官方僅透露報案者中有3人檢測出HIV陽性，但無法確認是否與紅姐有關。

▲南京紅姐卸妝後長相。（圖／翻攝自微博）