羅家英4度罹癌不化療　愛妻汪明荃：尊重他的決定

▲香港藝人羅家英（右）4度罹癌選擇不化療。（圖／汪明荃微博）

圖文／CTWANT

78歲香港藝人汪明荃6日受訪時，首度回應丈夫羅家英四度罹癌且選擇不接受化療的消息。她表示：「這是很平常的事！這個病情發展得很慢，未來也會有很多新藥，我尊重他的決定。」

根據港媒報導，羅家英日前在受訪時透露，這是他第4次罹癌，目前估計最多只有9年壽命。他明言不會進行化療或電療，並坦然表示：「我會舒舒服服再見。」現年79歲的羅家英過去曾在2004年與2014年兩度罹患肝癌，2019年又確診攝護腺癌，儘管如此，他均成功抗癌，並近年持續透過運動與飲食調整維持健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

汪明荃也談到近期接連有資深藝人離世，包括周驄、雪妮等人。她感慨表示，這些都是認識幾十年的老朋友，不願多談，但語氣中難掩哀傷，「永遠懷念，真的很捨不得他們。」

回顧兩人情史，汪明荃與羅家英相識於1987年電影《穆桂英大戰洪州》合作時，當時羅家英擔任楊宗保一角，而汪明荃飾演穆桂英。兩人因戲結緣，最終於2009年5月2日在美國拉斯維加斯登記結婚。夫妻倆在多年來相互扶持，共同面對病痛與生活挑戰。

7月5日晚間，歌手莫文蔚於西安舉辦巡迴演唱會，羅家英與韓紅等人到場助陣。演出中，羅家英身穿紅色服裝登台，與莫文蔚合唱經典電影《大話西遊》插曲〈Only You〉，瞬間喚起觀眾對這部經典作品的回憶。

莫文蔚也在台上感性表示：「我們是31年前在西安認識的，當時一起拍攝《大話西遊》，那是一段非常重要的回憶。我們在寒冷的拍攝環境中同甘共苦，對我的人生來說意義重大。」

羅家英是知名粵劇表演藝術家與無綫電視（TVB）金牌綠葉演員。他於1994年因出演《國產凌凌漆》，及1995年《大話西遊》系列電影而廣為人知，成為深受觀眾喜愛的綠葉演員。

延伸閱讀

▸ 仙塔律師爆出入飯局！和富商臉貼臉合照 男友大方送一年份禮物

▸ 韓網紅Judy曝外國人在台開公司 年營業額必須「8位數」

▸ 原始連結