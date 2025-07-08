權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星權恩妃擁有超強舞蹈、歌唱實力，身材更是火辣，過去每每參加音樂祭「WaterBomb」都會引起暴動，受封「水彈女神」。近日她身穿白色比基尼登台熱舞，側乳形狀全被拍，不管男生女生看了鼻血直流，直拍影片目前已破200萬觀看，如今更有慢動作版本，迅速掀起廣大討論。

▲權恩妃熱舞仰躺側乳滑出來。（圖／翻攝自ainohiraishin1推特）



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權恩妃在WaterBomb活動大跳《Crazy in Love》，身穿三點式比基尼上衣的她，舞蹈出現抖胸扭臀及頂跨的性感動作，如今更有網友剪輯成慢動作版本，觀看次數已突破27.3萬次。然而，部分網友表示不滿，認為這類影片不尊重女性，導致焦點從表演本身轉移到權恩妃的穿著及動作是否存在性暗示，但也有網友對權恩妃的舞台表現表示讚賞，認為她展現了極具魅力的專業表演。

▲權恩妃直拍片破200萬人看。（圖／翻攝自微博）



事實上，同場演出的男星白虎也在表演時裸上身，卻未引發爭議。值得一提的是，權恩妃並非首次因Waterbomb造型而受到關注，早在2023年她首次參與該活動時，就憑性感造型被冠上「Waterbomb女神」稱號，但當時也引發了兩派論戰。