AV女優葵司「最後寫真展」爆引退！10個月沒拍片…曾與松本潤4年地下情

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣AV女優葵司（葵つかさ）自去年9月起就沒出新作品，IG一度拿掉大頭照，AV達人一劍浣春秋當時證實「休業中」。而她終於自4月起IG開始更新動態，並宣布7月、8月接連發行寫真集，8月要舉辦寫真展，然而寫真展號稱「最初與最後的寫真展」，再度引發粉絲揣測。

▲人氣AV女優葵司自去年9月就沒有再拍新作品。（圖／翻攝自X）

葵司2010年以「絕對少女」名義出道，俏麗短髮以及清純甜美的臉蛋，加上魔鬼身材，火速衝上人氣AV女優的地位。然而她2016年被爆出與男星松本潤長達4年地下情，且當時松本潤與女星井上真央交往中，3角關係震撼娛樂圈，社群更被大量批評留言出征，2017年接受《週刊文春》專訪，親口回應與松本潤「已經結束了」。

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時隔多年，松本潤離開前東家獨立門戶，仍是人氣男星，井上真央曾公開在節目回應，緋聞婚訊是假的，被外界聯想是正式否認與松本潤的結婚傳言。葵司至今仍被稱為「現役AV女優」，但已經10個月沒有拍新作品，近日參加網路綜藝節目，與前AV天后上原亞衣聊彼此的戀愛史，她罕見鬆口「曾與類似業界的人交往」，但否認是AV界的人士，當被問到「是幕後的人還是幕前的？」她坦承「也有過和幕後工作人員交往的經驗」。讓攝影棚掀起騷動。

▲葵司IG一度沒有放大頭照。（圖／翻攝自X）

▲葵司4月起IG恢復更新。（圖／翻攝自X）



葵司IG重新上傳新的大頭照，也逐步恢復更新。她今年夏季要展開寫真活動，包括7月25日發行寫真集《葵司完全版》，緊接著8月5日要在東京澀谷舉行單獨寫真展，且寫真展「是第一次也是最後一次」，8月5日要發行限定超豪華版寫真集，僅限108本，然後8月20日要發行寫真集《活著》，公司更將這本寫真集形容為「1603天以來的完全新作」。

至今仍有粉絲憂心問葵司「不拍片了嗎」、「不當AV女優了嗎」，本人沒有多加回應。更有人注意到葵司寫真展的文案「有『過去』、『現在』但是沒有『未來』」。有網友解讀：「這似乎是她要引退、對支持她成名與人生的所有粉絲及AV業界的告別……。」

▲葵司8月將舉辦寫真展，強調是「最初與最後的寫真展」，掀起粉絲揣測。（圖／翻攝自X）