ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波
小暑到4生肖迎強運！
女星巴黎遇「破窗搶劫」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林嘉凌 曾昱嘉 李進良 DJ 妖嬌 權恩妃 田栩寧 張雁名

AV女優葵司「最後寫真展」爆引退！10個月沒拍片…曾與松本潤4年地下情

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣AV女優葵司（葵つかさ）自去年9月起就沒出新作品，IG一度拿掉大頭照，AV達人一劍浣春秋當時證實「休業中」。而她終於自4月起IG開始更新動態，並宣布7月、8月接連發行寫真集，8月要舉辦寫真展，然而寫真展號稱「最初與最後的寫真展」，再度引發粉絲揣測。

▲▼人氣AV女優葵司開寫真展，強調是「最初與最後的寫真展」，掀起粉絲揣測。（圖／翻攝自X）

▲人氣AV女優葵司自去年9月就沒有再拍新作品。（圖／翻攝自X）

葵司2010年以「絕對少女」名義出道，俏麗短髮以及清純甜美的臉蛋，加上魔鬼身材，火速衝上人氣AV女優的地位。然而她2016年被爆出與男星松本潤長達4年地下情，且當時松本潤與女星井上真央交往中，3角關係震撼娛樂圈，社群更被大量批評留言出征，2017年接受《週刊文春》專訪，親口回應與松本潤「已經結束了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

時隔多年，松本潤離開前東家獨立門戶，仍是人氣男星，井上真央曾公開在節目回應，緋聞婚訊是假的，被外界聯想是正式否認與松本潤的結婚傳言。葵司至今仍被稱為「現役AV女優」，但已經10個月沒有拍新作品，近日參加網路綜藝節目，與前AV天后上原亞衣聊彼此的戀愛史，她罕見鬆口「曾與類似業界的人交往」，但否認是AV界的人士，當被問到「是幕後的人還是幕前的？」她坦承「也有過和幕後工作人員交往的經驗」。讓攝影棚掀起騷動。

▲▼人氣AV女優葵司開寫真展，強調是「最初與最後的寫真展」，掀起粉絲揣測。（圖／翻攝自X）

▲葵司IG一度沒有放大頭照。（圖／翻攝自X）

▲▼人氣AV女優葵司開寫真展，強調是「最初與最後的寫真展」，掀起粉絲揣測。（圖／翻攝自X）

▲葵司4月起IG恢復更新。（圖／翻攝自X）

葵司IG重新上傳新的大頭照，也逐步恢復更新。她今年夏季要展開寫真活動，包括7月25日發行寫真集《葵司完全版》，緊接著8月5日要在東京澀谷舉行單獨寫真展，且寫真展「是第一次也是最後一次」，8月5日要發行限定超豪華版寫真集，僅限108本，然後8月20日要發行寫真集《活著》，公司更將這本寫真集形容為「1603天以來的完全新作」。

至今仍有粉絲憂心問葵司「不拍片了嗎」、「不當AV女優了嗎」，本人沒有多加回應。更有人注意到葵司寫真展的文案「有『過去』、『現在』但是沒有『未來』」。有網友解讀：「這似乎是她要引退、對支持她成名與人生的所有粉絲及AV業界的告別……。」

▲▼人氣AV女優葵司開寫真展，強調是「最初與最後的寫真展」，掀起粉絲揣測。（圖／翻攝自X）

▲▼人氣AV女優葵司開寫真展，強調是「最初與最後的寫真展」，掀起粉絲揣測。（圖／翻攝自X）

▲葵司8月將舉辦寫真展，強調是「最初與最後的寫真展」，掀起粉絲揣測。（圖／翻攝自X）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

葵司葵つかさ

推薦閱讀

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

2小時前

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被監視器拍！　遭薔妹趕出家門

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被監視器拍！　遭薔妹趕出家門

14小時前

權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

23小時前

Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

10小時前

Joeman遊歐洲「用餐看鏡頭外」被疑帶女友　阿滴一句話神回

Joeman遊歐洲「用餐看鏡頭外」被疑帶女友　阿滴一句話神回

4小時前

獨家／昔《超偶》冠軍「成網美餐廳老闆」！　驚人現況曝光

獨家／昔《超偶》冠軍「成網美餐廳老闆」！　驚人現況曝光

13小時前

李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波！　火大發「4點聲明」駁斥

李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波！　火大發「4點聲明」駁斥

11小時前

《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」　曝演藝圈潛規則：Soda也是

《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」　曝演藝圈潛規則：Soda也是

12小時前

陸男星聲明「打錯中國國名」遭炎上！　公司緊急改正道歉了

陸男星聲明「打錯中國國名」遭炎上！　公司緊急改正道歉了

11小時前

五月天攻蛋「短裙妹起身唱超大聲」竟是90萬YTR！啦啦隊女神也來了

五月天攻蛋「短裙妹起身唱超大聲」竟是90萬YTR！啦啦隊女神也來了

2小時前

小孩哭鬧遭公審　張雁名看不下去批「仇視幼童」：你們從小沒哭過？

小孩哭鬧遭公審　張雁名看不下去批「仇視幼童」：你們從小沒哭過？

11小時前

陳沂突道歉炎亞綸內幕！「上未滿16」嘴秋惹禍…臉書道歉省200萬

陳沂突道歉炎亞綸內幕！「上未滿16」嘴秋惹禍…臉書道歉省200萬

3小時前

熱門影音

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住
BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下
阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD
劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD

劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
《炎上 這群人》來了！

《炎上 這群人》來了！
楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚
炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年

炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年
Karina疑遭拍裙底　突變臉瞪台下

Karina疑遭拍裙底　突變臉瞪台下
沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

五月天被小歌迷點〈星期五晚上〉！　瑪莎傻眼...阿信緩頰：她是小朋友XD

五月天被小歌迷點〈星期五晚上〉！　瑪莎傻眼...阿信緩頰：她是小朋友XD

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

看更多

【救護車被吹走】丹娜絲颱風強襲嘉義長庚急診室！

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前10

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

22分鐘前0

AV女優葵司「最後寫真展」爆引退！10個月沒拍片…曾與松本潤4年地下情

31分鐘前0

《拜六禮拜》連晨翔、孫淑媚跨年夜「一路吻到床上去」　101煙火下深情告白

42分鐘前1

李銘順橫掃3冠王！告白老婆范文芳「妳是我動力」　新片合作許效舜大叔追夢

1小時前32

劉雨柔懷孕9月「胎兒活動力減弱」進急診！剛結婚1週：家事做不完

2小時前1421

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

2小時前3

7月8日星座運勢／射手桃花爆雷要當心！　處女財運之神降臨

2小時前23

五月天攻蛋「短裙妹起身唱超大聲」竟是90萬YTR！啦啦隊女神也來了

3小時前36

陳沂突道歉炎亞綸內幕！「上未滿16」嘴秋惹禍…臉書道歉省200萬

4小時前4

Apple Music 10週年榜單揭曉　紅髮艾德「這首歌」成世界冠軍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔
    2小時前2621
  2. 薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門
    14小時前3210
  3. 權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍
    23小時前3414
  4. 權恩妃再因服裝惹議　兩派戰翻
    10小時前165
  5. Joeman遊歐被疑帶女友　阿滴1句話神回
    4小時前82
  6. 獨家／昔《超偶》冠軍「成網美餐廳老闆」！
    13小時前146
  7. 11小時前269
  8. 《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」曝潛規則：Soda也是
    12小時前348
  9. 陸男星聲明「打錯中國國名」
    11小時前122
  10. 五月天攻蛋「短裙妹起身唱超大聲」竟是90萬YTR
    2小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合