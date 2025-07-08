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小薰回石門水庫「仙島部落」拍攝！一祈禱就放晴　感動喊：祖靈都來幫我

記者蕭采薇／台北報導

第12屆桃園電影節以「遇見」為主題，形象廣告則由影展大使小薰（黃瀞怡），帶領觀眾進入名聞遐邇卻難得一見的桃園「仙島」。這座位於石門水庫中央的「仙島部落」，其實就是小薰自幼成長的故鄉。這次她回鄉拍攝桃影廣告，也因此格外興奮。

▲「2025桃園電影節」小薰遇見電影、遇見童年、遇見自己的動人旅程。（圖／桃園電影節提供、郭政彰攝影）

▲「2025桃園電影節」形象廣告有著小薰一家三代的心血結晶，與桃源仙島部落泰雅族人生活樣態的縮影。（圖／桃園電影節提供、郭政彰攝影）

「仙島部落」樹林與湖水相映，加上輕煙裊繞，一整個仙氣逼人。不過第一天拍攝就遇到下雨，她一祈禱立刻放晴，感恩地說「所有祖靈都來幫助我」。小薰片中還遇見自己的初心，讓她回想演藝路、虛實交錯卻夢想在握，連自己都深受感動。

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「桃園電影節」今年邁入第12屆，邀請本身就是桃園人的小薰（黃瀞怡）擔任電影節宣傳大使，並回家鄉「仙島」為桃園電影節拍攝形象廣告。小薰出生成長於桃園市石門水庫中央的「仙島部落」，出道演藝界正好屆滿20年，除以電視節目《我愛黑澀會》成名，更一路榮獲金鐘獎、金穗獎。

▲「2025桃園電影節」小薰遇見電影、遇見童年、遇見自己的動人旅程。（圖／桃園電影節提供、郭政彰攝影）

▲小薰遇見電影、遇見童年、遇見自己的動人旅程。（圖／桃園電影節提供、郭政彰攝影）

她曾以電影《只要我長大》勇奪台北電影獎最佳新演員大獎，去年更以大愛《打怪任務》榮獲亞洲電視大獎（ATA）最佳女配角大獎，搖身國際之星。值得一提的是，小薰為泰雅族原住民，爺爺為已故泰雅族口述傳統保存者黃榮泉，曾獲頒總統褒揚令及原住民族三等專業獎章。

第12屆桃園電影節形象廣告配樂，即選用他所採集收存的泰雅族耆老歌曲，歌聲中敘述對家鄉母親的思念以及歡迎好友齊聚，為今年桃園電影節開展一幅以傳統文化、熱情廣邀影迷歡聚盛會的美麗意象。

▲「2025桃園電影節」小薰遇見電影、遇見童年、遇見自己的動人旅程。（圖／桃園電影節提供、郭政彰攝影）

▲小薰遇見電影、遇見童年、遇見自己的動人旅程。（圖／桃園電影節提供、郭政彰攝影）

在這支桃園電影節形象廣告中，宛若仙子的小薰，身著白色洋裝，乘著小舟划過薄霧裊繞的仙島湖面。她走過泥濘山徑、回到故居，竟遇見童年的自己。看到「小小薰」在牆上畫出她的夢想，兩人相視一笑，演藝路虛實交錯卻夢想在握，一切盡在不言中。

該片由《獵人兄弟》導演蘇弘恩所執導，讓小薰「遇見」自己童年的初心，感動並充滿餘韻。最讓導演蘇弘恩感動的是，拍攝當天，小薰爸爸不僅來幫劇組開船、開車運送器材道具，還呼朋引伴、號召族人一起來支援。神奇的是，導演蘇弘恩一開始還擔心天雨怎麼拍，小薰立刻跟母親祈禱，當船抵達石門水庫碼頭，天氣竟然立刻放晴。讓小薰感恩地說，「仙島的孩子回到部落拍攝，所有祖靈都來幫助我」。

▲「2025桃園電影節」小薰遇見電影、遇見童年、遇見自己的動人旅程。（圖／桃園電影節提供、郭政彰攝影）

▲影展大使小薰演繹動人形象廣告，遇見電影繆斯女神。（圖／桃園電影節提供、郭政彰攝影）

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，於中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館陸續展開。今年電影節以「遇見」為主題，除開、閉幕片外，將規劃「人生狂想」、「世界幻鏡」、「台港鮮浪潮」、「光影初相遇」、「真實傳奇」、「抗戰 80 英雄榜」、「大師巨星：李行與鄧麗君」、「大師巨星：侯孝賢與舒淇」，以及焦點導演陳玉勳、管虎及艾莉絲羅爾瓦雀等12個專題，將於8月22日至9月4日於桃園市中壢、桃園等地登場。

 

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