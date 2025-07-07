李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波！　火大發「4點聲明」駁斥

記者劉宛欣／綜合報導

整形名醫李進良7日爆出診所遭檢警搜索，他本人也遭約談，根據《聯合報》報導，起因為診所疑似非法進口鳳凰電波等高價儀器，還有重複使用探頭的情形，對此，李進良的診所官方透過臉書發出4點律師聲明，嚴正否認了報導的所有內容，並強調診所並無違法情事。

▲李進良的醫美診所爆出遭警檢搜索。（資料照／記者李毓康攝）

李進良的「嘉仕美診所」7日晚間透過臉書發出律師聲明，強調診所為鳳凰電波原廠「正式認證之合作診所」，診所內所有儀器、探頭都是向原廠合法購買，也持有發票、原廠憑證可供查證。至於媒體報導的涉嫌使用違法探頭、重複施打等，「均與事實不符」，並且譴責相關報導發出前未向診所方查證，使得診所、醫師聲譽受損，表示將保留法律追訴權。

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▲嘉仕美診所發出律師聲明。（圖／翻攝自嘉仕美診所臉書）

以下為診所聲明全文：

茲代本所當事人嘉仕美診所委託聲明如下：

一、嘉仕美診所為鳳凰電波原廠正式認證之合作診所，診所內所有儀器與探頭均由原廠合法購買，並持有相關發票及原廠憑證可供查證。

二、今日有特定媒體報導指稱嘉仕美診所涉嫌使用違法探頭，甚至有重複施打等情節，該等報導內容均與事實不符，為嚴重失實之不當報導。

三、尤有甚者，該媒體於發佈相關報導前，並未與嘉仕美診所或醫師進行查證，已明顯違反新聞專業應有之查證義務，對嘉仕美診所及所屬醫師聲譽造成重大損害。

四、基此，本人特代為澄清，並保留依法追究相關法律責任之權利。

特此聲明

嘉仕美診所委任律師

許英傑律師

中華民國114年7月7日