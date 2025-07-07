小孩哭鬧遭公審　張雁名看不下去批「仇視幼童」：你們從小沒哭過？

記者蔡宜芳／綜合報導

演員張雁名以模特兒起家，他在2022年娶回小12歲的圈外女友，婚後育有兒子「地瓜球」。他7日在社群發文表示，近來看到越來越多網友「仇視幼童」的留言，讓他深感社會病了。

▲張雁名在2023年升格當爸。（圖／翻攝自Facebook／張雁名Enson）

張雁名坦言，孩子在公共場合哭鬧，一直都是難以解決的問題，常常引發兩派人馬的爭論。他以自己身為人父的經驗指出，要一個1、2歲的小孩控制情緒，真的沒那麼容易，「當然在公眾場所哭鬧的確會影響身邊的人，因為大家都有權利享受安靜的空間。」不過他也直言，如果小孩真能馬上控制住情緒，那保母和幼兒園根本就都不需要存在了。

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對於網路上常見的「不會教就不要生」這種說法，張雁名完全無法認同。他反問：「難道你的父母當你還在她肚子裡時，就知道你會一直吵鬧就放棄你嗎？在網路世界裡抨擊的你們，你從小到大都沒有因為哭鬧，情緒失控而影響到身邊的人嗎？」他認為大家若自己都沒辦法百分百做到，也不該用同樣的標準去要求一個小孩。

▲張雁名對於網友仇視幼童的言論感到生氣。（圖／翻攝自Facebook／張雁名Enson）

張雁名也同意如果孩子持續哭鬧很久，父母卻完全不管，確實應該自我檢討，「但如果父母已經有在處理，耐心安撫了，我們是否該給他們些時間呢，而不是馬上發網路公審，如果有天你和你的小孩是影片的主角，被大家這樣攻擊，你會有什麼感受？」

張雁名坦承，自己以前也會被哭鬧的孩子搞得心浮氣躁，但後來學會轉換心態，現在會選擇戴上耳機或乾脆離開。他強調，討論孩子哭鬧的問題時，應該先看父母的處理方式，而不是「無止盡攻擊」，更別為了流量就肆意謾罵。他感慨，如果沒小孩的人可能很難體會，但希望大家別忘記，自己也是從不懂事的孩子慢慢長大成人的，希望大家多點同理心。