影帝麥克道格拉斯宣布無限期停工！　吐真心話「不想在片場暴斃」

記者劉宛欣／綜合報導

奧斯卡影帝麥克道格拉斯（Michael Douglas）現年已經80歲，從影近60年的他近日受訪時坦言，自2022年起便萌生淡出演藝圈的念頭，直言不諱地說：「我不想成為在片場暴斃的其中一人。我真的沒有意圖再演出，我不會說我退休，因為如果有什麼特別事情發生，我可能會復出，但除此之外，我不會再演戲了。」

▲麥可道格拉斯宣布無限期停工。（圖／路透）

目前麥克道格拉斯的最新作品為去年推出的影集《富蘭克林》，另外也與兒子卡麥隆（Cameron Douglas）一同參與電影《Looking Through Water》，預計於2025年上映。談到家庭生活，麥克道格拉斯則輕鬆表示非常樂見妻子凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）的活躍，「她比我年輕25歲，現在非常忙碌。我知道怎樣維持婚姻幸福，就是甘願做她背後的男人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麥可道格拉斯坦言2022年起就萌生退出演藝圈的念頭。（圖／翻攝自imdb）

回憶人生歷程，麥克道格拉斯也提到自己2010年被診斷出第四期喉癌的艱辛經歷，他形容那是一場驚心動魄的戰鬥，「第四期癌症不是開玩笑的，當時我別無選擇，只能接受放射性治療。幸好治療奏效，否則我可能會失去說話能力，甚至需要切除部分下顎。」所幸如今走過病痛，也已經開始享受半退休的生活。