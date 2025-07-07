啦啦隊南珉貞最愛的幸福滋味　放鬆療癒就靠這甜點

記者葉文正／台北報導

中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員南珉貞，日前出席一場記者會特別提到自己最愛「森林甜點」的幸福滋味，讓這家位於台北東區的甜點店瞬間爆紅。創立這個品牌的Sylvie王韻怡有「甜點公主」的封號，日前她在許聖梅主持的「危機女王」節目透露，她原本是護理師，卻因為被閨蜜騙走了六百萬而翻轉了人生，她花了三年時間還債，並決定創業，而創辦甜點品牌的初衷則是「人生再難，只要給生活一點甜，沒有什麼難關過不去。」

▲Sylvie王韻怡(左)與南珉真是好姊妹。（圖／森林甜點提供）

Sylvie王韻怡與中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員南珉貞是好姊妹，她知道南珉貞喜歡甜點，特地為她製作了以台灣水果為主的檸檬塔和蔓越莓塔甜點，南珉貞每次來店裡看到這些甜點都超開心。兩人會一邊享用下茶，一邊分享心情故事，很療癒也很放鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Sylvie王韻怡曾經歷打擊。（圖／森林甜點提供）

Sylvie王韻怡在「危機女王」節目提到自己的創業故事。今年二十六歲的她，卻己經嚐盡人生的酸甜苦辣。她原本是父母呵護備至的小公主。國中時，看到阿嬤人生最後一段過程極其辛苦，決定將來要當護理師。沒想到畢業後照顧的第一個病人是一個殺人犯，在她盡心照顧之下，犯人最後仍因病過世。後來家裡生意失敗，她努力兼職賺錢，卻沒想到被閨蜜騙了六百萬。

▲Sylvie王韻怡(右)接受許聖梅訪問。（圖／森林甜點提供）

但她沒有掉眼淚，而是更加努力賺錢，一個人打四份工，幾乎沒有睡覺的時間，花了三年還完債務，卻無意間發現那位騙她錢的閨蜜竟然跟她的一群共同友人出去玩，讓她涙崩了。「其實我還蠻感謝她的，這個艱辛的還債過程是我日後創業的養份。」

Sylvie王韻怡說，決定創立甜點品牌，一方面因為外公有糖尿病又忍不住想吃甜食，如果甜品能夠調整甜度，使用新鮮水果，對健康比較沒有太大負擔。另外也因為之前被騙了六百萬，Sylvie王韻怡為了還債，到處兼職，直到兼職的直銷公司倒閉，旗下的夥伴也跟著失業，她決定「那我來當老闆！」只有自己創業，可以掌控一切。就像她店內的logo選擇女王頭，「現在是女力創業的時代，女王頭是一種自信的展現。」

品牌成立初期，她透過超商的官網販售，上架的檸檬塔不到一分鐘全部秒殺，三千多個全部賣完。短短幾年時間，「森林甜點」在新北市和台北市已經有許多分店，而且即將展店到新加坡，最近還獲得新北市十大伴手禮和亞太食品金獎。Sylvie王韻怡說，她希望帶給大家的是一種很療癒的幸福滋味。姊妹淘一起享用下午茶的同時，還可以一起選購韓國的時尚服飾，所以目前甜點店也有韓國選品。Sylvie王韻怡說，「人生再難，只要給生活一點甜，沒有什麼難關過不去。」