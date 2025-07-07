古偶劇傳將禁35歲↑接演！吳謹言生日倒數「復出計畫恐受影響」

記者劉宛欣／綜合報導

古偶劇的演員選角再次成為話題焦點，近期傳出多家中國大陸影音平台，包含騰訊視頻、愛奇藝等，對於「超齡演出」態度愈發嚴苛，未來可能不會再讓35歲以上演員擔綱古偶劇主角。消息指出，這波調整的導火線，與近期播出的《桃花映江山》收視與口碑雙雙滑鐵盧有關，製作方將其失敗原因歸咎於主角年齡偏大，導致觀眾無法產生共鳴。

▲吳謹言即將年滿35歲，不少粉絲擔憂她復出受影響。（圖／翻攝自吳謹言微博）

消息一出，不少人立刻聯想到將於8月迎來35歲生日的女星吳謹言。她產後復出首部作品《御廷謠》，據傳原本將與憑《偷偷藏不住》爆紅的陳哲遠搭檔，雙方卻因「番位問題」遲遲未能開拍，一度傳出合作告吹。直到近日才有進一步消息透露，該劇預計於7月中正式開機。

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針對禁用35歲以上演員演古偶，網友反應兩極，有人認為，選角確實應忠於角色年齡，避免出現「45歲硬演18歲」的違和畫面，不僅影響觀眾觀感，也削弱劇情的真實感，並且這樣的限制有助於避免資深演員長期壟斷古偶市場，讓更多新生代演員有出頭機會。此前，愛奇藝CEO龔宇過去就曾點出該問題，表示「選角必須合乎角色設定」。

▲劉學義、孟子義主演的《桃花映江山》反響平平。（圖／翻攝自劉學義微博）

不過，也有不少人提出反對意見，認為作品成敗應從劇本、製作水準等層面檢討，年齡並非主因。例如近期熱播中的《書卷一夢》，同樣由年滿35歲的劉宇寧主演，反應也不錯，與《桃花映江山》形成強烈對比。有網友解析，演員狀態與演技才是觀眾是否買單的關鍵，像同樣35歲的譚松韻，外型與角色契合度高，就從未被質疑超齡演出。