田馥甄全台10場唱完...粉絲敲碗加場　親回關鍵是「銀行貸款利息」

記者蔡琛儀／台北報導

田馥甄「田調」野地小巡演最終站上週六、日來到南投暨南大學舉辦，聽聞粉絲許願加場，她笑回：「還要再開唷？好！那我去接洽銀行看貸款利息能否低一點，開玩笑啦，無論如何這一切都是無價，讓我覺得很幸福，有你們的陪伴，讓我知道我的選擇是對的。」

▲襯著美麗的山嵐，田馥甄野地小巡演昨在埔里劃下句點。（圖／何樂音樂提供）

這趟跨越山海、古蹟、城市的五地10場演出歷時2個月，加上場外聽音漏的粉絲，共吸引超過2萬人朝聖，談到這一路以來的點滴，田馥甄感性說：「選擇站在愛這邊，而不是站在恐懼那邊！人生都很難，不管怎樣都是又辛苦又累，不如選自己真心喜歡的，我是這麼覺得、而且我是這麼選擇的，才會有今天的田調，有田調也是因為有你們，謝謝你們一路的陪伴。」

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週六田馥甄穿紅白裙裝登場，在旋轉舞台上唱跳、躺地演唱，笑稱那是「全世界最大最貴的床」；週日她戴上花圈如花仙子現身，開心說：「我真的捨不得離開！」她也分享藤井風〈Overflowing〉一曲的選唱過程，是某次上廁所偶然聽到日文原曲就感動落淚，感性地說：「那時我人生有點糾結，歌詞每一句都鼓舞、溫暖我。」

▲田馥甄週六身穿紅白裙裝登場。（圖／何樂音樂提供）

唱到方大同〈才二十三〉時，她回憶起23歲很幸福有Selina、Ella陪伴，「我真的是一位很特別的人，以前比較搞笑一點，因為個子比較小，我就挑戰自己躲進行李箱拉起來。我23歲時比你們還恐怖、還荒唐。」田馥甄也大讚暨南大學校園很美，「在這邊唸大學該有多幸福！在校園裡面散步談個小戀愛，很不錯！」被粉絲噹不能早戀，她笑稱：「我高中就跟課本談戀愛了。我爸媽現在巴不得我談戀愛！」面對萬里站取消、粉絲跨縣市追到埔里，她感性喊話：「雖然萬里無緣，但我們卻在埔里相會，差一個字，差幾百里！」

▲▼田馥甄直呼捨不得結束演出。（圖／何樂音樂提供）

最後兩場適逢末日預言、颱風「丹娜絲」逼近，昨田馥甄站上舞台前，原本的滂沱大雨更奇蹟停止，讓她直呼：「你們敢相信嗎！謝謝天公伯！讓我感受到被土地天地眷顧，許多地方現在風雨交加，我們在埔里被群山環繞，我們竟然撥雲見日，要把這份幸運送給台灣每個地區，希望颱風大家一切平安安好。」

還有粉絲自發合唱S.H.E的〈魔力〉，讓她破例加碼清唱，感動說：「好久沒有聽到這首歌，真好聽。有你們的支持，就是我的魔力，讓我繼續往下走，我會把魔力帶進心裡日常裡。」並以〈To Hebe〉與〈或是一首歌〉畫下句點。