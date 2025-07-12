7月12日星座運勢／水瓶座小心得罪同事！ 牡羊遇心儀對象
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：可能得罪同仁
感情：情人更加照顧
財運：投資建議減碼
幸運色：正紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：和緩化解衝突
感情：照顧對方情緒
財運：凡種一可得百
幸運色：墨黑色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：制定可行計畫
感情：彼此細水長流
財運：照著方向投資
幸運色：淺紫色
貴人：處女
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：狀態較為疲倦
感情：平靜後再溝通
財運：買賣前後比較
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：企劃得到認可
感情：平淡才是真愛
財運：才智帶來財富
幸運色：酒紅色
貴人：摩羯
小人：處女
工作：毅力創造成就
感情：勇氣拾取愛情
財運：好運即將出現
幸運色：銀白色
貴人：金牛
小人：雙魚
【水象星座】
工作：主動帶領大家
感情：展現出責任感
財運：努力耕耘收穫
幸運色：深棕色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：專業強項超群
感情：問心無愧即可
財運：可多佈施善款
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：留意潛在危機
感情：相信內在聲音
財運：投資多停看聽
幸運色：可可色
貴人：天蠍
小人：摩羯
【火象星座】
工作：避免掏心掏肺
感情：心儀對象出現
財運：查證當前資訊
幸運色：果橙色
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：努力終被看見
感情：珍愛不怕等待
財運：獲取正當收益
幸運色：金箔色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：留意職場氛圍
感情：不必爭執小事
財運：勿信網路消息
幸運色：碧綠色
貴人：獅子
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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