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妻5年前法國剖腹產「竟有3cm傷口未縫」　阿辰師迎二寶：台灣醫護輾壓

記者張筱涵／綜合報導

阿辰師6日在Threads分享喜訊，開心宣布「上禮拜我正式升格為二寶爸啦！」他透露妻子歷經40週辛苦懷胎後，在高雄柏仁醫院順利剖腹產下第二胎，滿懷感謝，直呼「當媽媽實在太偉大了」。同時回想到大兒子5年前在法國出生的過程，形容當地醫護態度冷漠「像被放牛吃草」，而台灣醫護人員無論專業度或態度都「直接輾壓法國」，讓他與妻子大為驚豔。

▲▼阿辰師。（圖／翻攝自Threads／chefchouchou）

▲阿辰師和妻子迎來二寶。（圖／翻攝自Threads／chefchouchou）

阿辰師特別稱讚負責產檢及手術的林醫師，不僅經驗豐富、態度耐心，還能用流利英文與妻子溝通，「完全不需要我翻譯，五告厲害！」此外，林醫師在手術縫合時意外發現，妻子5年前法國剖腹產時、左側腹直肌約三公分未縫合的缺口，並當場替她補救，「不然永遠不會知道傷口裡面竟然有這個Bug，太可怕了！」

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除了醫術，阿辰師也狂讚柏仁醫院的餐點品質，「住院期間的餐點都接近我媽總鋪師級的水準，不僅健康，美味度還無懈可擊」，完全顛覆當年在法國醫院吃到「藍X比雞腿」般可憐伙食的惡夢，整體生產經驗讓他慶幸地說：「蘿蔔弟弟在高雄出生，簡直完美啊！」

▲▼阿辰師。（圖／翻攝自Threads／chefchouchou）▲▼阿辰師。（圖／翻攝自Threads／chefchouchou）

▲阿辰師和妻子都很稱讚台灣的醫護環境與月子中心。（圖／翻攝自Threads／chefchouchou）

另一方面，阿辰師的妻子也在Threads發表心得，直言目前住在月子中心「非常享受」，坦言一開始不理解為什麼有人願意花錢住月子中心，但親自體驗後才發現，擁有專業照護、可以同時照顧寶寶與接待訪客，還有屬於自己的平靜獨處時光，都是恢復得更快的重要原因，而且笑說自己對食材藥效很有研究，每次都會細看餐點附上的營養說明，感覺就像融入台灣文化的一部分，「真的很慶幸自己抓住了這個機會！」她也充滿期待地表示，出月子中心後會再迎接新計畫和挑戰。

【阿辰師發文】

上禮拜我正式升格為二寶爸啦～辛苦老婆懷胎40週以來受的各種折磨，儘管是第二胎依然相當不容易，當媽媽實在太偉大了！這次在台灣生產的經驗跟法國五年前完全就是天堂與地獄之別，當時在里昂生馬鈴薯的時候感覺像被放牛吃草，醫護人員愛理不理，標準法國人態度，產後我老婆只想趕快離開，這次在高雄的柏仁醫院生產，每位接觸到的醫護人員無論是專業度與態度都直接輾壓法國，儘管負責我們產檢到執刀的林醫師已經夠熱門，還是得大推，不只經驗豐富認真專業又有耐心，還附帶超強英文口語溝通能力，完全不需要我在旁邊翻譯，更何況一堆專業醫療術語我也招架不住，五告厲害！再來一樣厲害的還有醫院提供的食物，竟然內建專業中央廚房，住院期間餐點都接近我媽總鋪師級的水準，不僅健康，美味度還無懈可擊，對比當年法國醫院提供的可憐食物，根本藍X比雞腿⋯
此外林醫師在手術完縫合時發現我老婆腹直肌左側竟然有三公分左右的缺口，那是五年前法國的醫生剖腹產完沒縫合好的失誤，她重新幫我老婆把那個缺口接上，好在她有發現，不然永遠不會知道五年前生第一胎留下的傷口裡面竟然有這個Bug，太可怕了⋯⋯
總之很慶幸我們的蘿蔔弟弟是在高雄出生，簡直完美啊！

【阿辰師妻子發文】

我現在真的很享受住在柏仁月子中心。
比起五年前在法國生我兒子的時候，我這次恢復得快多了。
一開始我真的不太能理解為什麼有人生完小孩後要去月子中心。為什麼要花錢把自己隔離起來？整整一個月都待在那裡休息，不會覺得很無聊嗎？
但是現在我人在這裡，卻非常享受這段屬於自己的獨處時間，內心感覺到非常平靜。
我覺得這很大一部分是因為這裡提供的餐點。我一直以來都對營養學以及各種食材的藥用價值很有興趣，甚至有人笑我說我在這方面有點宅。我很喜歡看相關的書，也常常聽一些 podcast。搞不好我前世是個中醫師呢。
所以每次送來的湯品上附的小小營養說明，我都會仔細閱讀。
跟那麼多媽媽聊過之後，她們都非常推薦我親自體驗一次，我也覺得這是我融入台灣生活、了解在地文化很重要的一環，所以最後決定來試試看。現在我真的很慶幸自己抓住了這個機會！
我可以隨時帶著我兒子，也可以每天接待訪客，所以完全不會覺得孤單。
而且有這段獨處時間，真的太幸福了！我覺得自己很平靜，休息得很好，也充滿動力，等出月子中心之後要繼續追求目標，展開新的計畫和挑戰。

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阿辰師

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