YTR荒姨懷孕33週「深夜腹痛送急診」！　不信邪蓋上待產包

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨今年初宣布與山姆老思有了寶寶，並透露性別是男生，兩人已在今年5月完成結婚登記。目前懷胎33週的她，今（6）日在IG限動發文分享孕後期近況，同時也坦言親身體驗到「待產包都市傳說」的神秘感受。

▲荒姨目前懷胎8個月。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨透露，常聽人說只要準備好並蓋上待產包，就會引發產兆，但她原本不以為意，認為鐵齒的自己應該不會中招。然而就在33週又6天、距離預產期8月18日還有一段時間時，她於7月4日完成了九成六的待產包後，過了兩天的深夜，竟然就感受到不尋常的狀況。

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▲荒姨分享待產包都市傳說。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨提到，7月6日凌晨12點半她就開始出現腹痛，整個肚子持續發硬，疼痛感持續到凌晨2點，讓她決定前往診所掛急診。經醫生檢查後，胎心音與宮縮監測都顯示有明顯的宮縮現象，醫生開了兩顆安胎藥給她吃，但狀況仍未改善，最後不得不改打點滴，還打了一劑幫助胎兒肺部發育的針，才穩住情況。

▲荒姨回家繼續吃安胎藥。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

經歷了將近十幾個小時的治療後，荒姨透露自己到當天下午五點才稍微緩和，後來就回家休養，並繼續吃安胎藥。她幽默地表示，不確定是否真的是待產包的都市傳說成真，但以防萬一她還是決定先打開，「雖然不知道是不是因為我蓋上我的待產包，但反正我還是先打開好了。」