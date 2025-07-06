申世景遭謾罵酸民罕見被判刑！　「威脅潑她鹽酸」450則惡評內容曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

34歲的南韓女星申世景，去年（2024）遭1位酸民（下稱A女）以匿名帳號持續發佈惡意評論，讓她飽受精神痛苦，因而報警將對方揪出告上法院。日前該案件的一審判決結果出爐，A女遭判處有期徒刑8個月，她所發表的惡意評論內容也隨之曝光。

▲申世景遭酸民惡意攻擊、恐嚇。（圖／翻攝自Instagram／SJKUKSEE）



綜合韓媒報導，A女於去年6月到8月間，對申世景寫下多達約450則的網路惡意評論，當中包含侮辱甚至恐嚇的內容，例如威脅要向她潑灑鹽酸、對她發表身體羞辱或性羞辱言論、攻擊她的親友與粉絲、散佈負面謠言等。

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該案件的一審庭審於近期召開，被告律師透露A女過去長期過著隱居生活，現在為了重新回到社會，每週都從事14個小時的兼職工作，請求法官從寬處理，南韓檢方則認為A女犯行嚴重，求處她2年有期徒刑。

▲申世景曾遭威脅潑鹽酸。（圖／翻攝自Instagram／sjkuksee）



南韓法院日前宣告判決，認定A女的行為是有計畫性的、具高度恐嚇效果的重複犯罪，「對社會危害重大」，但另一方面又考量到她並沒有將恐嚇內容付諸行動的意圖，最終判處她8個月有期徒刑，成為南韓少見的，因為在網路上攻擊藝人而遭判刑的案例。