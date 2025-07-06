2大咖男星誤信災難警告！「赴公園對看超無奈」　來源人早忘了

記者張筱涵／綜合報導

日本編劇三谷幸喜6日主持節目《情報7days新聞播報員》，談到關於「災難傳聞」相關話題時，回顧自己曾不小心誤信，結果讓大咖藝人真的跑到公園等待的搞笑經歷。

▲YOU、三谷幸喜分別聯絡了堂本剛和平井堅。（圖／翻攝自Instagram／tsuyoshi.d.endrecheri.24h.funk、hiraiken_official）



三谷幸喜表示：「像是某個幾月幾日會發生什麼事、地球會毀滅之類的消息，其實定期都會傳出嘛。」接著他分享，「大概15年前吧，有一次藝人YOU小姐打電話給我，說『某月某日可能會發生不得了的事情，總之要小心』，還說什麼那天中午12點很危險，大家要一起去代代木公園集合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

主持人安住紳一郎驚訝地問「不是開玩笑的嗎？」，三谷幸喜則強調「其實還蠻認真的」，並解釋當時狀況，YOU甚至叫他「儘量把這個消息告訴大家」，掛電話後便通知歌手平井堅，對方聽了也回「咦？那太嚴重了」，還說好會一起去。

結果到了當天，三谷幸喜自己忘了這件事，後來一問YOU才發現對方也沒去：「結果我問平井堅，他好像真的去了，但現場什麼人都沒有。」還原當時的現場情況。據說平井堅看到一個似曾相識的人，原來是堂本剛，問他怎麼來這裡，堂本剛也說「因為YOU叫我來的」，最後「就只剩下堂本先生和平井先生兩人互相說『什麼事都沒有嘛』後就分開了。」

安住紳一郎聽完笑問：「後來YOU小姐怎麼說？」三谷幸喜回答：「她就說『忘了啦！』」作結，讓安住忍不住笑到癱倒說：「果然呢。」