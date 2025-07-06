娜璉來台灣「子瑜媽每餐人肉快遞道地美食」　韓網感動哭：TWICE感情超好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體TWICE隊內大姐娜璉日前來到台灣參加高雄啤酒節，此趟訪台是她首次以個人solo身份參加海外音樂祭，更是團體TWICE解禁第一次訪台。她來到子瑜的家鄉，子瑜媽負起三餐全責，在泡泡上分享「子瑜媽每餐都直接買來」，雖是付費平台內容，但傳到theqoo論壇上，掀起韓網熱議。

▲娜璉首度來台灣參加音樂祭來台灣。（圖／寬寬整合行銷提供）



娜璉近日來到高雄啤酒節參加演出，她在泡泡分享「子瑜媽每餐都直接買來，細心照顧真的很感謝」，附上認證照片，台灣美食滷味、雞排應有盡有，立刻引起韓網熱議。

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▲▼娜璉來台灣，子瑜媽媽每餐人肉快遞道地美食。（圖／翻攝自theqoo）



認證照曝光後，論壇theqoo上把娜璉的照片轉貼，韓網驚呼「TWICE成員之間感情真的好好」、「感覺媽媽們都把TWICE成員當親女兒照顧」、「真的好感動」、「哭哭」。

TWICE出道解禁來台，當天活動上，有一位歌迷寫下「謝謝TWICE，謝謝10年後跟我們見面了，一直走花路吧」，娜璉馬上用翻譯老師單字，並用中文回應「哭哭了」，接著說「我真的非常感動」，歌迷的字句讓她備感窩心，再用中文喊話「請多喜歡我」、「請多喜歡TWICE」，現場相當感動。