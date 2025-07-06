北影幕後／「泰版梁朝偉」萬洛影帝廝殺藍葦華勝出　評審讚曾敬驊：沒偶像包袱

記者蕭采薇／台北報導

2025台北電影節頒獎典禮5日登場，由香港導演張之亮擔任評審團主席，會後張之亮和北影台總監李亞梅公開評選過程。李亞梅表示，本屆評審非常有共識，過半獎項都是第一輪就投出，整個過程歷時9小時。

▲「泰版梁朝偉」萬洛隆甘迦成為北影史上第一位外籍影帝。（圖／記者黃克翔攝）

今年也誕生北影史上第一位外籍影帝—來自泰國的萬洛隆甘迦。評審透露，萬洛在第一輪就以過半票數的7票勝出，與他廝殺到最後的是《我家的事》藍葦華。評審認為，萬洛在有限語言跟沉重劇情下仍有安撫人心的力量，並讓觀眾相信此角色的善良，因此勝出。

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▲藍葦華在影帝討論中廝殺到最後。（圖／記者李毓康攝）

影后部分則是兩位媽媽的對決！分別由《我家的事》高伊玲和《女兒的女兒》張艾嘉。評審團認為張艾嘉將經驗放入角色中，是導演的夢想演員，但高伊玲將媽媽角色的隱忍、強勢表現得非常好，難度非常高，因此最終由高伊玲的8票勝出。

▲《我家的事》高伊玲成為新科北影影后。（圖／記者李毓康攝）



在最佳男配角部分，李康生在第一輪以7票勝出，不過曾敬驊緊追在後，春風也有被討論。評審團特別肯定曾敬驊全程以台語演出，「演出很自然、俏皮，非常輕鬆，沒有過往商業性影片跟偶像包袱，喜劇節奏也掌握得很好，有不同於過往的演出。」

▲曾敬驊雖與獎項擦身而過，但評審給予極高評價。（圖／台北電影節提供）

女配角部分在第一輪，早已是雙金影后的《小雁與吳愛麗》楊貴媚就以10票高票勝出，不過《白衣蒼狗》陸弈靜在討論過程中也不斷被提出。導演認為陸弈靜雖然角色篇幅有限，但存在感很重，「看背影就知道很痛苦」，但楊貴媚可說是「怪物級演出」，最後成功在一票實力派演出中脫穎而出。

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚就以10票高票勝出，拿下最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）

最佳新演員第一輪投票中，《破浪男女》梁湘華就拿下最高票，但因票數未過半，最後才是第二輪投票以8票勝出。不過導演也稱讚《刺心切骨》的劉修甫，在片中表現可說是「獨自升級」，為角色所做的工作值得嘉許，《優雅的相遇》林政勳也被稱讚表演自然，都是有被評審印象深刻的入圍者。

▲《破浪男女》梁湘華拿下本屆最佳新演員。（圖／記者黃克翔攝）