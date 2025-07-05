橫店爆「短劇女主角片場身亡」男主昏迷！　警方緊急出面發聲

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸短劇熱潮崛起，連帶捧紅了不少新生代演員，不過片場高強度工作模式卻多次引發爭議。5日，娛樂博主「隨便追追」突然爆料稱橫店死了一個男女主，女主當場就死了，男主還在昏迷」，駭人聽聞的消息，立刻攻占微博熱搜，對此，陸媒出手查證，警方與醫院都沒有收到相關消息，疑似是造謠，不過，截至目前為止，爆料原文都還沒刪除。

▲短劇近年成了市場黑馬，因為追起來不需要動腦又無負擔，吸引超多觀眾。（圖／翻攝自微博）

娛樂博主「隨便追追」5日在微博發佈圖文消息，圖片中有一段語音轉文字內容，顯示「剛收到消息，橫店死了一個男女主，女主當場就死了，然後男主還在昏迷，還沒醒過來。」發送語音的微信名稱為「善良的樑」，時間點是5日的中午。對此，陸媒《封面新聞》聯絡了爆料者，都沒有得到回應。

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▲有爆料稱橫店有短劇演員拍戲拍到過世。（圖／翻攝自微博）

橫店警方則回應表示，「當日並未接到相關警情」，而位於橫店的兩家醫院，包含東陽市橫店醫院、橫店文榮醫院的急診室，也都表示「目前沒接到相關急救電話」，同時，小紅書網友「善良的樑」下午發文稱「大家不要發了，弄清楚再說，大家刪了吧」，IP地址顯示在浙江，不過，引起超高討論度的爆料原文還沒刪除。

雖未經過證實，但有網友指出，這次的事件，疑似是劇組的群眾演員心生不滿，故意在網路上造的謠言。