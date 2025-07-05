ELL＆s高雄啤酒節驚喜獻唱　全新單曲完整版首度曝光

記者許逸群／台北報導

台灣人氣女團ELL&s昨（4日）驚喜現身高雄啤酒節的台啤攤位，帶來震撼全場的四首連唱演出。其中最大亮點，莫過於首次完整公開演出新歌 《Cloud 99》 的3分半完整版，並首次披上新專輯的打歌服正式亮相，讓粉絲又驚又喜！

▲▼女團ELL&s演出新曲完整版。（圖／KJM娛樂提供）

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事實上，ELL&s早在六月受邀登上大巨蛋與天母棒球場的賽前活動時，就搶先曝光了《Cloud 99》2分鐘精華片段，但當時仍身著台啤聯名服裝。這回終於以全新專輯造型登場，代表正式進入打歌期，讓現場觀眾搶先目睹女團升級版氣場。

▲女團ELL&s先前在大巨蛋演出新曲精華片段。（圖／KJM娛樂提供）

ELL&s在高雄啤酒節演出共呈現四首歌曲，從氣場全開的代表作 《Showdown》 開場，緊接著以即將在月底收錄於EP中的甜美自信新作 《Honey》 與 《Wanna Be My Lover》 掀起高潮，最後再用《Cloud 99》完美作結，現場尖叫聲不斷，氣氛沸騰。

不僅如此，ELL&s也在現場釋出一大驚喜，透露本次EP將同步推出實體專輯版本，對於喜愛收藏、支持偶像的粉絲來說，這絕對是令人期待的消息。隨著月底發行在即，團員們也親自喊話：「請大家準備好搶購囉！」