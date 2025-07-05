温昇豪在南韓人脈超狂！　聚會「影帝黃晸珉、張東健」私交曝光

記者黃庠棻／台北報導

戲劇男神温昇豪出道超過20年，演出過多部經典台劇《犀利人妻》、《茶金》、《最佳利益》等，還曾以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎最佳男配角，今（5）日他到南港展覽館出席重機博覽會，透露自己私底下擁有5台重型機車，最愛日系品牌Honda，強調「妥善率高，好維修，不容易有毛病」。

▲温昇豪出席重機品牌活動。（圖／Honda Taiwan 提供）

温昇豪透露目前自己擁有5台重機，都放在老家，坦言重機是自己跟爸爸、哥哥的共同話題，目前車子都放在屏東老家，現年70幾歲的父親目前身體硬朗，都還會騎車出門保養，最貴的一台重機要價約莫130萬，有在考慮把所有的機車都運回台北。

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▲温昇豪出席重機品牌活動。（圖／Honda Taiwan 提供）

不僅如此，温昇豪坦言自己從18歲時就愛騎車，曾為了耍帥壓車，騎著普通機車「雷殘」發生意外，車禍還造成有腳踝骨裂，現在腳還有著小片的傷口，幸好沒有後遺症，他也笑說自己不會跑山，也沒有車友，直呼「越老越怕摔」。

▲温昇豪出席重機品牌活動。（圖／Honda Taiwan 提供）

此外，温昇豪日前到南韓拍攝綜藝節目，在休息空檔還跑去打高爾夫球，還曬出拿到影帝黃晸珉簽名的照片，他在訪問中透露，其實他跟黃晸珉、張東健都有私交，透過好友李廷鎮認識兩位，之前已經有見過面，雙方都以簡易韓文跟英文溝通，擁有超狂人脈的他笑說「我們有一個圈子還不錯」。