徐凱希《炎上》穿超辣！深V解放超兇事業線 兩邊全透視：當嗆辣妹

記者潘慧中／綜合報導

《炎上BURN》系列第一場主秀《炎上炎亞綸》4日於台北流行音樂中心登場，除了節目內容掀起討論，同場參與吐槽的成員徐凱希的造型也讓不少觀眾眼睛為之一亮，「謝謝造型師讓我當嗆辣妹！」

▲徐凱希是參與《炎上炎亞綸》吐槽的成員之一。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



照片中，可以看到徐凱希紮起公主頭，身穿一襲典雅又性感的深V黑色禮服，大方露出性感的肩頸線條之外，渾圓半球和深邃的事業線也在鏡頭前一覽無遺。兩側挖空透視的設計，則是展現若隱若現的美感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼徐凱希難得辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



徐凱希4日登上脫口秀舞台，可說是完成了人生一大突破，「昨天經歷了像夢一般的夜晚。」一向是脫口秀忠實觀眾的她，這次首次從台下走到台上，成為製造笑聲的人，「心裡真的好有成就感，好開心。」

▲▼徐凱希首次登上脫口秀舞台。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



首度挑戰脫口秀 徐凱希感謝薩泰爾與炎亞綸的邀請，「我馬上就答應了！」對她來說，從喜歡到參與，這不只是身分轉換，更是意義非凡的自我突破，「笑聲有力量，而這一次，我很幸運的成為那個把它傳遞出去的人。」