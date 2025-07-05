鍾欣凌、曾國城領軍「30位金鐘金馬演員」當導師　超狂卡司曝光！

記者黃庠棻／台北報導

為華人世界與台灣演藝圈培育具有國際潛力與明星魅力的新世代演員，三立電視繼「華流之星」選拔計畫後，隆重推出全新演員養成計畫「新星 New Star」。本計畫將延續過往育才精神，致力於培養具備專業素養、演藝潛力與創作能量的未來新星，為他們拓展多元且紮實的演藝之路。

▲三立推出「新星 New Star」計畫，過去「華流之星」曾培育出吳念軒、宋偉恩等人。（圖／三立電視提供）

近年台灣影視作品在國際舞台漸展鋒芒，不僅題材深刻、敘事創新，更在國際影展與串流平台嶄露頭角。然而在表演環境快速變動的當下，從舞台劇、影視作品到短影音與串流原創內容，演員所需面對的挑戰與技能越加複雜，也更需跨域理解與文化敏感度。

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因此，表演新血的專業培養，不僅需要清晰進階的課程結構，更需結合理論與實務的深度訓練。「新星 New Star」演員培訓計畫即以「系統化的表演訓練」為核心，打造一套兼顧基礎與進階、結合理論與實戰的養成模式。

▲三立推出「新星 New Star」計畫，過去「華流之星」曾培育出吳念軒、宋偉恩等人。（圖／三立電視提供）

「新星 New Star」課程將招募20至24位潛力演員，進行總計200小時的密集訓練，內容包含60堂正課（每堂3小時，共180小時）與20小時的實務排練，課程分為三大階段，涵蓋專業表演技巧、角色建構能力、鏡頭表演、方言訓練與選角實務，並規劃重量級講師論壇。

此次師資陣容更為一大亮點，邀集金馬、金鐘級實力派演員與教學專家擔綱授課與專題分享，陣容包括鍾欣凌、楊麗音、曾國城、苗可麗、黃嘉千、尹馨、姚坤君、陳家逵、鍾瑶、蔡昌憲、李程彬、郭耀仁、邱逸峰、李劭婕、吳念軒、黄路梓茵、宋偉恩、黃浩詠、黃迪揚、百白（白靜宜）、黃鐙輝等30位業界頂尖師資，共同構築高強度的專業養成課程。

▲三立推出「新星 New Star」計畫，過去「華流之星」曾培育出吳念軒、宋偉恩等人。（圖／三立電視提供）

回顧前期「華流之星」計畫，已成功培育出如吳念軒、宋偉恩、雷艾美等備受矚目的演員。吳念軒近年活躍於多部影視作品，近期於客家電視台《星空下的黑潮島嶼》擔綱演出。

▲三立推出「新星 New Star」計畫，過去「華流之星」曾培育出吳念軒、宋偉恩等人。（圖／三立電視提供）

吳念軒回憶當年接受培訓的歷程「那段時間讓我從一個迷茫的年輕人，轉變成能理性感受情緒與理解世界的演員。這份學習不只教會我技術，更潛移默化地成為我面對挑戰時的依靠。現在已經八年過去，我依然感謝當年自己的選擇『表演』，真的讓我感到快樂與平靜。」

▲三立推出「新星 New Star」計畫，過去「華流之星」曾培育出吳念軒、宋偉恩等人。（圖／三立電視提供）

同樣來自該計畫的宋偉恩，憑《翻牆的記憶》入圍金鐘獎，並因《俗女養成記》備受矚目。他回顧那段培訓歷程「每個週末的訓練雖然辛苦，但我從未想過放棄。那段過程給了我極大的成長與韌性。現在回頭看，一切的煎熬都是值得的。我相信，『新星 New Star』將是每一位懷抱夢想者最正確、最安心的選擇，也請家長們放心，讓孩子勇敢追夢！」