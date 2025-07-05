日本出租醜男爆紅賺翻！曾流落菲律賓「時薪剩100」　返日月接40單翻身

記者田暐瑋／綜合報導

日本近年出現「出租醜男」服務，一名自稱「出租醜男」的篠原（音譯）原是搞笑藝人，在疫情期間爆紅，在社群平台上發文吸引客源，意外獲得大量關注，工作日程一度排滿，甚至成為風俗業諮詢對象或服裝模特。

篠原因疫情失業而陷入低谷，後來靈機一動，將自身外貌特徵轉化為商機，提供「出租醜男」服務，沒想到一炮而紅，因此決定退出搞笑界，專職經營「出租醜男」，自嘲感謝自己天生「醜男」的特質，才得以迎來事業新契機。然而，這股熱潮僅維持三個月便迅速冷卻，篠原的收入大幅減少，甚至接到低報酬的搬家委託，生活再度陷入困境。

▲日本出租醜男服務爆紅。（圖／翻攝自X）



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篠原在事業停擺後一度移居菲律賓，希望以較低的物價改善生活，卻遭遇更大的挑戰。菲律賓因全球經濟波動導致物價飆升，篠原在新公司每天工作超過15小時，時薪僅約480日幣（約新台幣100元），且無加班費或獎金，居住的公寓斷水問題頻繁，周遭更有野狗出沒，曾被野狗群追逐，生活艱難程度超出想像，最後決定返回日本重新開始。

回到日本後，篠原的「出租醜男」服務再度復甦，平均每月接到30至40宗委託，每次收費1萬日幣（約2000元新台幣），如今不僅穩定經營事業，還打算在荷蘭開設烏龍麵店，為此需要籌集約2000萬日幣（約400萬元新台幣）的資金。

▲日本出租醜男服務爆紅。（圖／翻攝自X）