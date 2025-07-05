國光女神「無罩激凸」海邊解放全被拍！拉下拉鍊…超兇上圍蹦出來

記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，豪邁直爽的作風備受喜愛。她4日便在社群網站分享3年多前聯名設計的防寒衣試穿照，無罩激凸的性感魅力再度掀起討論。

▲▼梁云菲大方激凸入鏡。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



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照片中，可以看到梁云菲身穿一件黑色長袖潛水防寒衣，以黑色為主調，側邊拼接白色線條，勾勒出流線型的身形輪廓；胸前配有拉鍊設計，從領口開至胸前，展現微微性感卻不失俐落感。

▲梁云菲試穿聯名設計的防寒衣。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲不只大方激凸，「爽ㄚ」，一轉身，背部的大面積鏤空剪裁，大膽展現整片光滑的背肌線條與性感臀部曲線，整體造型既性感又不失戶外探險的氣息。

▲梁云菲辣露美背和蜜桃臀。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



而之所以重新PO出這組照片，是因為梁云菲當初只設計過一次防寒衣，所有設計元素也只提供給該次聯名的款式，未料事後「直接把LOGO拿去用，也完全沒告知」，她聲稱這個狀況已經不是第一次發生，「我的點直接被踩爆，到底啊？！尊重原創很難嗎？」

▲梁云菲重PO防寒衣照片的原因。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）