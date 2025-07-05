當林俊傑的面…李玖哲狂爆老婆相馬茜私事　講一半突喊：不要拍！

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王林俊傑昨（4日）在北京鳥巢開唱，更首度請到李玖哲擔任嘉賓，兩人17年前曾合作演出偶像劇《原來我不帥》，這次也是他們睽違17年的公開合作舞台，兩人以美聲合唱〈她說〉、〈圍牆〉，讓全場10萬人聽得如癡如醉，幽默的李玖哲還趁機在台上爆老婆相馬茜的料。

▲林俊傑鳥巢演唱會嘉賓李玖哲。（圖／翻攝小紅書）

《原來我不帥》是林俊傑首次主演，也是最後一次出演的電視劇，他昨天主動提起此事，表示最近有很多人開始翻出片段，「這個梗其實很久沒有聊到了 ，對你來說，對我們來說應該會是一個非常難忘的回憶 。」林俊傑也表示，過去很少提及此事，「主要是因為我也不希望變成很多人的回憶。」意指當初拍戲算是他的「黑歷史」，李玖哲則直誇：「在裡面你很帥啊！」

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李玖哲則說，覺得林俊傑的歌真的很難唱，之前他和老婆相馬茜去唱KTV，合唱時他都會讓老婆負責唱林俊傑的部分，「然後我跟你講，你唱得比我老婆好聽，太好聽了！」

隨後李玖哲可能擔心在十萬人面前掀老婆的底，回家要跪算盤，立刻要台下不要拍攝，「那個相機拿下來，不要拍，我怕我老婆等一下看到這個就尷尬了。」林俊傑則笑說粉絲無時無刻都在紀錄，已經來不及了，李玖哲又秒改口：「 老婆，你也唱得還可以，唱得很好。」笑翻全場。