日網美參戰偶像選秀竟因「上圍太大」被淘汰　公司通知：不符清新形象

記者劉宛欣／綜合報導

日本網紅市川瑠奈（市川るな）近日參加一家製作公司舉辦的新人偶像選拔活動，但她在試鏡後收到婉拒的回覆郵件，理由竟是她的身材過於突出，與公司期望打造的「清純系」形象不符，她在社群上公開了通知信，引發網友熱議。

▲市川瑠奈參加偶像選拔，最終因胸部太大落選。（圖／翻攝自市川瑠奈IG）

在製作公司的通知信中，對方直言雖然她的表演和表現令人印象深刻，但由於此次選拔目標是組建一個「親切且擁有清新形象的團體」，而市川瑠奈的外貌特徵，尤其是「胸部線條」所帶來的強烈印象，可能會使團隊形象產生落差，因此最終未能通過選拔。

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▲市川瑠奈曬出官方通知信。（圖／翻攝自市川瑠奈Threads）

市川瑠奈自幼立志成為偶像，此次參加選拔，就是希望能夠圓夢。公司雖在信中強調，並沒有否定她的個人魅力，相信她在未來會有其他發光發熱的機會，市川瑠奈仍感到失望。不過，她也展現出積極態度，表示會繼續努力追逐自己的夢想，貼文吸引了大批粉絲留言安慰，許多人表示遺憾，認為她因身材而失去機會實在可惜。

事件掀起討論，不少人對製作公司的選人標準提出質疑，市川瑠奈的遭遇也引發了對偶像產業「清純形象」要求的反思，呼籲應該給予更多元化的偶像形象機會。