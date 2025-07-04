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直擊／等了10年解禁登台！「謝謝TWICE跟我們見面⋯」　娜璉聽台粉告白哭哭了

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團TWICE出道10年，終於將在11月以完整體形式來到台灣開唱，隊內大姐娜璉搶先在7月登台，4日以壓軸身份出席高雄啤酒節，她親切地表示：「大家等我等很久了是嗎？我也等這天等很久了，天氣很熱對嗎？一起在啤酒節清涼地享受下去吧！」場上，她讀到台灣粉絲的信件，內容寫著「謝謝TWICE 10年後跟我們見面」，她露出哭臉表情，用中文回答：「哭哭了。」被粉絲所感動。

▲▼直擊／TWICE新專輯「只在台灣劇透」　娜璉加碼暴雷尖叫：出事的話我不管了。（圖／讀者提供）

▲娜璉4日首度出席高雄啤酒節。（圖／讀者提供）

娜璉與子瑜相處10年多，中文發音頗標準，4日出席高雄啤酒節，經常用中文與粉絲對話，甜喊「我喜歡火鍋」、「非常非常喜歡火鍋」，現場粉絲推薦各類美食，她也分享：「還有喝了珍奶，但我很想喝黑糖珍珠奶茶，很可惜這次沒喝到，希望下次來一定要喝。」

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▲▼直擊／TWICE新專輯「只在台灣劇透」　娜璉加碼暴雷尖叫：出事的話我不管了。（圖／讀者提供）

▲▼娜璉首度以solo身份來到海外出席音樂祭。（圖／讀者提供）

▲▼直擊／TWICE新專輯「只在台灣劇透」　娜璉加碼暴雷尖叫：出事的話我不管了。（圖／讀者提供）

活動還有粉絲互動環節，娜璉讀了粉絲親自寫的信件，其中一張紙條寫著「我是今年成為你的粉絲的新粉絲，姐姐妳非常漂亮，聽著妳們的歌，我會更有動力，希望11月可以買到票，期待可以跟TWICE」，娜璉用中文回答「很感動」。

還有一位歌迷寫下「謝謝TWICE，謝謝10年後跟我們見面了，一直走花路吧」，娜璉馬上用翻譯老師單字，並用中文回應「哭哭了」，接著說「我真的非常感動」，歌迷的字句讓她備感窩心，再用中文喊話「請多喜歡我」、「請多喜歡TWICE」。

▲▼直擊／TWICE新專輯「只在台灣劇透」　娜璉加碼暴雷尖叫：出事的話我不管了。（圖／讀者提供）

▲娜璉感性致謝台灣粉絲的支持。（圖／讀者提供）

最後娜璉帶來歌曲〈ABCD〉，她與觀眾大合照之後，感性表示「這次沒有成員陪著來，我一個人來，來到這裡大家很歡迎我，我很開心又感動，11月所有人TWICE都會一起來，請大家要等我們喔。」獲得全場掌聲。

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娜璉TWICE

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