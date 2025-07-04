校花直播主突控在「某建設公司尾牙」遭性騷擾！勇敢喊：不會再忍

記者劉宛欣／綜合報導

曾是校園美女、以「小Selina」封號走紅的直播主陳韻安（安安），4日在個人臉書上無預警發文，分享自己遭遇的性騷擾經歷，讓粉絲和網友感到心疼。她在文中回顧近年來接連發生的騷擾事件，坦言自己過去選擇沉默，是因為害怕麻煩、擔心被說成「小題大作」，但如今她不再忍氣吞聲，決定為自己與更多女性發聲。

▲陳韻安有「小Selina」封號。（圖／翻攝自陳韻安臉書）

陳韻安透露，自己在某建設公司的尾牙活動中，被員工突然伸手騷擾，還有在國外街頭遭到陌生人摸臀。過去她一次次安慰自己「沒事的，就這一次」，選擇隱忍不說。然而如今29歲的她深深感受到：「這些傷害，不應該成為你必經的成長代價。」並以這段經歷寫給「每一位正在經歷、曾經忍耐、或還沒遇上的女孩們」，呼籲大家「請妳，學會保護自己」。

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▲陳韻安在臉書分享受害經歷。（圖／翻攝自陳韻安臉書）

陳韻安強調，性騷擾無論發生在熟人或陌生人、權威或同輩之間，只要讓人感到「不舒服」、「不對勁」、「內心有警訊」，就應該勇敢聽從內心、說出來、離開現場並尋求協助。同時，她也提醒大家要立刻備案、蒐證，不要讓加害者肆無忌憚，更不要讓受害者繼續陷入孤單與自責。

文章最後，陳韻安感性鼓勵所有曾受害的人：「願我們不只是受害者，更是喚醒者。願我們彼此提醒、彼此守護。願妳，從現在開始，好好地為自己站出來。」獲得許多網友支持與鼓勵，陳韻安還表示，之所以願意站出來，就是希望透過自身的經驗，讓更多人一起變得更勇敢。

以下是陳韻安臉書全文：

給每一位女孩的一封提醒信：請不要再選擇隱忍

我一直以為，只要我夠冷靜、不聲張、不惹事，事情就會過去。

從去年某月有人對我動手動腳，到國外街頭被陌生人摸臀，再到我華鼎建設公司尾牙上，被員工突然伸手冒犯——我一次次選擇沉默。那時候的我，怕麻煩、怕被說成「小題大作」、怕別人不相信，更怕把自己弄得狼狽。於是我告訴自己：「沒事的，就這一次」、「算了吧，不想惹事」、「等一下就過去了」……

但現在，29歲的我，想對當年的自己說一聲：妳真的不需要忍耐，也不應該再忍耐了。

這些傷害，不應該成為你必經的成長代價。

我們不是玻璃心，不是小題大作，我們只是在努力為自己立下界線。

這篇文章，我寫給每一位正在經歷、曾經忍耐、或還沒遇上的女孩們：

請你，學會保護自己。

不管對方是熟人還是陌生人、權威還是平輩，只要你覺得「不舒服」、「不對勁」、「心裡有聲音在叫你快逃」，請你聽那個聲音。勇敢說出來、離開現場、尋求幫助，立刻備案。

我們每一個人，都值得被尊重。

你不是不夠勇敢，而是社會教我們「要乖」、「不要惹事」，讓我們變得沉默。

但現在，我想跟妳說：我們不再沉默了。

願我們不只是受害者，更是喚醒者。

願我們彼此提醒、彼此守護。

願妳，從現在開始，好好地為自己站出來。

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如果妳也有相似的經驗，妳不是一個人。妳的聲音有人願意聽，妳的感受也值得被重視。

請記住，我們一起變得更勇敢。