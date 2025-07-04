男神主播宣布離職「轉行當YTR」！　客串過《我們與惡的距離2》

記者劉宜庭／綜合報導

林旼叡曾擔任2023年國慶大典主持人、華視黃金時段主播，以溫柔的語調和親切的笑容深植人心，被粉絲封為「零死角男神」，播報風格沉穩細膩，近日卻突然宣布離開新聞台，將工作重心放在經營旅遊YouTube頻道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林旼叡宣布離開主播檯。（圖／翻攝自林旼叡臉書）

林旼叡私下在社群平台經常分享旅遊日常、保養心得與生活美學，人氣持續攀升，不久前更驚喜客串熱門劇集《我們與惡的距離2》，短短一句台詞便讓耳尖觀眾認出他的聲音。

7月2日，林旼叡在社群平台正式宣布離開新聞台，坦言過去一年白天忙著播報新聞，晚上還要剪輯旅遊影片，生活節奏過於緊湊，身心俱疲。他表示：「新聞主播一直是我夢想，但也有掙扎和不捨，現在決定讓自己放慢步伐，將重心放在旅遊頻道的創作上。」

未來，林旼叡將持續經營自己的旅遊頻道「yy生活誌」，為粉絲帶來更多優質企劃與內容。他感謝支持他播新聞及多方嘗試的粉絲，並期待以全新面貌繼續與大家見面，開啟人生新的篇章。

【林旼叡全文】

有件事該跟大家報告…我離開新聞台了！

本來其實想說 之前出國拍攝 一次10幾天

大家應該也習慣了（？）

沒想到離開第一天 因為同事tag道別

頻道的社群 已經有觀眾發現

漸漸的2週後 私訊 留言

很多人問 ：怎麼都沒播新聞～

新聞台從記者到主播

一直都是我夢寐以求的工作

一直以來都用最大的努力衝刺

離開 當然是掙扎不捨的～

過去一年 因為創立了旅遊頻道

愈來愈多人 透過那些內容和資訊認識我

白天播新聞 晚上修片 休假出國拍攝

實在是太累了～～

決定讓自己放慢步伐

放下新聞工作 休息一下

旅遊影片繼續拍

能有更多的企劃提供給大家

謝謝曾經看過 喜歡我播新聞

或是 很支持我做任何事的你們

不論如何 我們就在這&yy生活誌 見面吧