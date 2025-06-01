ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吉吉哈蒂德多一個私生女妹妹！
有毒友誼「8特點」中了就該遠離
MIRROR演唱會被告3人判無罪
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭煌奇 羅時豐 黃楊鈿甜 趙櫻子 Mark 吉吉哈蒂德 丫頭 白種元

新聞男神大亂鬥！《與惡2》找來真主播入戲　顏值像韓星、嗓音電到耳朵懷孕

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

▲新聞男神大亂鬥！《與惡2》找來真主播入戲，顏值像韓星、嗓音電到耳朵懷孕 。（圖／翻攝IG）

ETtoday新聞雲／採訪報導

2025年最受矚目的台劇《我們與惡的距離2》6月7日即將開播，不僅延續第一季對社會議題的深刻剖析，更特別的是，劇中多數角色的職業背景，皆邀請真實職場中的專業人士參與演出或擔任顧問，力求呈現最貼近現實的戲劇質地，未上映就先引發討論。這股「職人魂」也讓觀眾在追劇之餘，對劇中「新聞人」的刻畫感到格外真實與有感。

說到新聞圈，自然少不了一票外型與專業兼具的新聞男神女神。隨著《與惡2》預告接連釋出，許多觀眾驚喜發現劇中出現熟悉的「聲音」與「臉孔」。不僅邀來台視新生代女主播張綺云參與演出，同時邀來多位男新聞主播跨現身劇中，不但讓劇情更具說服力，也意外掀起一波新聞男神的熱議風潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾擔任2023年國慶大典主持人的林旼叡，是華視黃金時段的主播，向來以溫柔的語調與親切的微笑深植人心。他不僅播報風格沉穩細膩，私下在社群上也經常分享旅遊日常、保養心得與生活美學，展現陽光又貼近人心的一面，讓不少粉絲大讚「根本零死角男神」。

這回，他在《我們與惡的距離2》首支預告中驚喜現聲，僅僅一句話，便讓耳尖的觀眾瞬間辨識出：「是林旼叡！」粉絲們甚至直呼「光聽聲音就戀愛了」。

面對這突如其來的討論熱度，他卻顯得格外謙遜：「其實就只是錄了幾段，幫個小忙啦。」對於是否會在正片中現身鏡頭，他語帶保留，僅淡淡說：「等播出就知道了。」但顯然，這位平日熟練播報國際重大新聞的主播，已在粉絲心中投下了一顆難以忽視的「粉紅炸彈」。

另一位出現在預告中的，是同樣來自華視的主播兼記者曹維升。他的聲音一出，便以其一貫標準且沉穩的播報語氣，牢牢抓住觀眾的注意力。不同於林旼叡的溫柔親切，曹維升的聲線裡，藏著記者對現場狀況的冷靜與判斷，讓人感受到一股來自新聞實戰現場的真實壓力。

他對這次演出同樣保持低調：「請大家拭目以待就好。」這句話，從他口中說出來，少了行銷話術的矯飾，卻多了一分踏實與自信，也讓人不禁好奇，真實在第一線服務觀眾的新聞人，在戲劇裡又將如何詮釋。

華視新聞團隊的另一張亮眼面孔黃傲天，也跨界參與《我們與惡的距離2》。他是華視的科技財經記者，兼任新聞與氣象主播，不僅播報風格沉穩自信，私下也以親和專業的形象在社群吸引不少粉絲。「這次能以新聞工作者的身份參與其中，格外有意義。」他透露，在錄製時是透過新聞稿初步了解劇情，「很期待播出後，觀眾也能像第一季一樣，對法律與政治角力、公共衛生與精神疾病等議題有所反思。」

事實上，早在本劇之前，黃傲天便曾為金穗影展入圍作品《逃兵 The Deserter》擔任旁白，細膩的語調與情感拿捏獲得好評。這次再次開口演出，無疑讓人對他的跨界表現更添期待。

此外，近年轉戰網路第一媒體ETtoday的記者、主持人王威智（韓森），以183公分的高挑身材與俊俏外表備受關注，常被粉絲形容神似韓國男星金珉奎、金宇彬。這回，當他接到劇組邀請時，內心的激動溢於言表：「說真的，我收到邀請時真的愣了一下，超驚喜！」而他在劇中演出的角色與真實職業高度貼合，「觀眾可以睜大眼睛找找我在哪！」語帶神秘又頗具自信。

其實早在2024年，王威智便曾登上大銀幕，在青春校園電影《我想和你在一起》中飾演學姐的丈夫，與飾演兒子的童星「羅伊」之間展現真摯自然的父子情，備受觀眾好評，在網路上引發不少討論。也曾受邀上過許多綜藝節目，時而禁慾系高冷，時而笑起來他自己都說像是個「傻缺」，更展現出他不輸專業演員的鏡頭魅力。

四位具實務經驗的新聞工作者，這回以真實身份走入戲劇場景，不僅增添角色的可信度，也為《我們與惡的距離2》注入更多專業感與話題性。從新聞間到鏡頭前，這些「新聞男神」用實力證明，他們不只會播報，更能演出新聞背後的現實與掙扎。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

新聞男神林旼叡王威智韓森曹維升黃傲天我們與惡的距離2與惡2華視主播男主播主播真實職人入戲

推薦閱讀

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻

10小時前

么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇：不來就不是人

么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇：不來就不是人

13小時前

17歲「小趙麗穎」炫富GG了！　作品恐遭下架、新作臨時換角

17歲「小趙麗穎」炫富GG了！　作品恐遭下架、新作臨時換角

14小時前

吉吉哈蒂德驚爆多一個妹妹！　公開父親私生女「23歲紐約辣妹」複製姊姊美貌

吉吉哈蒂德驚爆多一個妹妹！　公開父親私生女「23歲紐約辣妹」複製姊姊美貌

12小時前

女星直播突自爆「懷孕三個月」！　摸肚笑問：猜猜是誰的？

女星直播突自爆「懷孕三個月」！　摸肚笑問：猜猜是誰的？

13小時前

MIRROR演唱會被告3人判無罪！重癱舞者父悲憤：沒經驗是免死金牌？

MIRROR演唱會被告3人判無罪！重癱舞者父悲憤：沒經驗是免死金牌？

12小時前

周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫

周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫

5/30 11:14

李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽

李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽

5小時前

丫頭沖繩5天4夜踩雷！「跟團付3.2萬吃同樣菜色」怒PO文 整團傻眼

丫頭沖繩5天4夜踩雷！「跟團付3.2萬吃同樣菜色」怒PO文 整團傻眼

5/31 10:19

SWAG女神隊首次征戰龍舟賽　粉絲夾道應援凱旋

SWAG女神隊首次征戰龍舟賽　粉絲夾道應援凱旋

14小時前

李芷霖私密照外流消失3周「及腰長髮沒了」！網：到底誰是小三…苦笑回應了

李芷霖私密照外流消失3周「及腰長髮沒了」！網：到底誰是小三…苦笑回應了

1小時前

白種元中斷活動3周「YT突上傳多支短片」　加盟主集體露面發聲

白種元中斷活動3周「YT突上傳多支短片」　加盟主集體露面發聲

12小時前

熱門影音

陳奕求婚成功❤❤❤

陳奕求婚成功❤❤❤
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
ZEROBASEONE抵達高雄！ 章昊.Ricky因健康因素缺席

ZEROBASEONE抵達高雄！ 章昊.Ricky因健康因素缺席
美女直播主「絲滑帶貨」 我上不了車啊主播

美女直播主「絲滑帶貨」 我上不了車啊主播
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
GOT7 段宜恩來台！ 親切收信...超寵粉

GOT7 段宜恩來台！ 親切收信...超寵粉
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

樂天MC艾融遭影射「當富商小三」　坦言：很想哭..曝和Dora少聯繫

樂天MC艾融遭影射「當富商小三」　坦言：很想哭..曝和Dora少聯繫

大咖韓星齊聚高雄！IVE親切揮手　池昌旭.GOT7段宜恩「寵粉收信」

大咖韓星齊聚高雄！IVE親切揮手　池昌旭.GOT7段宜恩「寵粉收信」

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

青峰幫馨儀翻譯：單身男子小心囉～　觀眾13年前都沒來？他想先走惹XD

青峰幫馨儀翻譯：單身男子小心囉～　觀眾13年前都沒來？他想先走惹XD

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

ENERGY合體壯寶一起16蹲　登世壯運閉幕「我們也是壯年」

ENERGY合體壯寶一起16蹲　登世壯運閉幕「我們也是壯年」

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

看更多

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前20

陳妍希慶42歲罕見曬兒「願我們都能做更好的自己」　露背洋裝激美

27分鐘前0

新聞男神大亂鬥！《與惡2》找來真主播入戲　顏值像韓星、嗓音電到耳朵懷孕

42分鐘前23

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露！網狂放大：第一次那麼大尺度

48分鐘前0

出道6年無代表作！　韓女星「綜藝比戲劇更紅」坦承：收入全靠IG業配

1小時前84

李芷霖私密照外流消失3周「及腰長髮沒了」！網：到底誰是小三…苦笑回應了

2小時前20

《請回答1988》崔盛元白血病復發「最新近照曝光」　臉頰消瘦自嘲：P的

2小時前27

《原2》男星自揭遭友人背叛　險被捲進海裡...驚險畫面曝

3小時前22

小孟老師／6月1日星座運勢　巨蟹防小三、獅子破財

5小時前512

李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽

10小時前1819

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻
    10小時前3619
  2. 么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇：不來就不是人
    13小時前349
  3. 17歲「小趙麗穎」炫富GG了！　作品恐遭下架、新作臨時換角
    14小時前248
  4. 吉吉哈蒂德驚爆多一個妹妹！　公開父親私生女「23歲紐約辣妹」複製姊姊美貌
    12小時前165
  5. 女星直播突自爆「懷孕三個月」！　摸肚笑問：猜猜是誰的？
    13小時前125
  6. MIRROR演唱會被告3人判無罪！重癱舞者父悲憤：沒經驗是免死金牌？
    12小時前225
  7. 周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫
    5/30 11:144029
  8. 李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽
    5小時前1012
  9. 丫頭沖繩5天4夜踩雷！「跟團付3.2萬吃同樣菜色」怒PO文 整團傻眼
    5/31 10:194248
  10. SWAG女神隊首次征戰龍舟賽　粉絲夾道應援凱旋
    14小時前2013
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合