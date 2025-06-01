▲新聞男神大亂鬥！《與惡2》找來真主播入戲，顏值像韓星、嗓音電到耳朵懷孕 。（圖／翻攝IG）

ETtoday新聞雲／採訪報導

2025年最受矚目的台劇《我們與惡的距離2》6月7日即將開播，不僅延續第一季對社會議題的深刻剖析，更特別的是，劇中多數角色的職業背景，皆邀請真實職場中的專業人士參與演出或擔任顧問，力求呈現最貼近現實的戲劇質地，未上映就先引發討論。這股「職人魂」也讓觀眾在追劇之餘，對劇中「新聞人」的刻畫感到格外真實與有感。

說到新聞圈，自然少不了一票外型與專業兼具的新聞男神女神。隨著《與惡2》預告接連釋出，許多觀眾驚喜發現劇中出現熟悉的「聲音」與「臉孔」。不僅邀來台視新生代女主播張綺云參與演出，同時邀來多位男新聞主播跨現身劇中，不但讓劇情更具說服力，也意外掀起一波新聞男神的熱議風潮。

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曾擔任2023年國慶大典主持人的林旼叡，是華視黃金時段的主播，向來以溫柔的語調與親切的微笑深植人心。他不僅播報風格沉穩細膩，私下在社群上也經常分享旅遊日常、保養心得與生活美學，展現陽光又貼近人心的一面，讓不少粉絲大讚「根本零死角男神」。

這回，他在《我們與惡的距離2》首支預告中驚喜現聲，僅僅一句話，便讓耳尖的觀眾瞬間辨識出：「是林旼叡！」粉絲們甚至直呼「光聽聲音就戀愛了」。

面對這突如其來的討論熱度，他卻顯得格外謙遜：「其實就只是錄了幾段，幫個小忙啦。」對於是否會在正片中現身鏡頭，他語帶保留，僅淡淡說：「等播出就知道了。」但顯然，這位平日熟練播報國際重大新聞的主播，已在粉絲心中投下了一顆難以忽視的「粉紅炸彈」。

另一位出現在預告中的，是同樣來自華視的主播兼記者曹維升。他的聲音一出，便以其一貫標準且沉穩的播報語氣，牢牢抓住觀眾的注意力。不同於林旼叡的溫柔親切，曹維升的聲線裡，藏著記者對現場狀況的冷靜與判斷，讓人感受到一股來自新聞實戰現場的真實壓力。

他對這次演出同樣保持低調：「請大家拭目以待就好。」這句話，從他口中說出來，少了行銷話術的矯飾，卻多了一分踏實與自信，也讓人不禁好奇，真實在第一線服務觀眾的新聞人，在戲劇裡又將如何詮釋。

華視新聞團隊的另一張亮眼面孔黃傲天，也跨界參與《我們與惡的距離2》。他是華視的科技財經記者，兼任新聞與氣象主播，不僅播報風格沉穩自信，私下也以親和專業的形象在社群吸引不少粉絲。「這次能以新聞工作者的身份參與其中，格外有意義。」他透露，在錄製時是透過新聞稿初步了解劇情，「很期待播出後，觀眾也能像第一季一樣，對法律與政治角力、公共衛生與精神疾病等議題有所反思。」

事實上，早在本劇之前，黃傲天便曾為金穗影展入圍作品《逃兵 The Deserter》擔任旁白，細膩的語調與情感拿捏獲得好評。這次再次開口演出，無疑讓人對他的跨界表現更添期待。

此外，近年轉戰網路第一媒體ETtoday的記者、主持人王威智（韓森），以183公分的高挑身材與俊俏外表備受關注，常被粉絲形容神似韓國男星金珉奎、金宇彬。這回，當他接到劇組邀請時，內心的激動溢於言表：「說真的，我收到邀請時真的愣了一下，超驚喜！」而他在劇中演出的角色與真實職業高度貼合，「觀眾可以睜大眼睛找找我在哪！」語帶神秘又頗具自信。

其實早在2024年，王威智便曾登上大銀幕，在青春校園電影《我想和你在一起》中飾演學姐的丈夫，與飾演兒子的童星「羅伊」之間展現真摯自然的父子情，備受觀眾好評，在網路上引發不少討論。也曾受邀上過許多綜藝節目，時而禁慾系高冷，時而笑起來他自己都說像是個「傻缺」，更展現出他不輸專業演員的鏡頭魅力。

四位具實務經驗的新聞工作者，這回以真實身份走入戲劇場景，不僅增添角色的可信度，也為《我們與惡的距離2》注入更多專業感與話題性。從新聞間到鏡頭前，這些「新聞男神」用實力證明，他們不只會播報，更能演出新聞背後的現實與掙扎。