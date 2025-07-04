余天關說電話曝光 不給面子徐新洋狠攻余祥銓下體

記者葉文正／台北報導

「綜藝天王」徐乃麟領軍的東森綜合台《全村的希望》，本週日（6日）晚間8點將播出最新一集。徐乃麟、林莎、徐凱希將帶領藝能界好手柯龍、游書庭、余祥銓、徐新洋、檸檬、巫苡萱、謝予容、芳芸等人，對戰橄欖球、角力隊，上演一場腥風血雨的星二代對決。徐新洋將正面迎戰余祥銓，節目中不僅有徐新洋猛攻余祥銓下體的火爆場面，徐乃麟更自爆事先接到余天關切電話，讓這場比賽更添話題。

▲星二代對決《全村》徐新洋狠功余祥銓下體，他崩潰喊：還要生兒子。（圖／東森綜合台）

節目一開始，徐新洋和余祥銓就展現強烈好勝心，在各項遊戲中互不相讓。在兩人正式對決前，徐乃麟更語出驚人地爆料，其實余天早就打電話來關切：「不能讓祥銓贏，如果贏的話，老爸我的面子不好做，因為乃哥是我很尊重的人！」沒想到，徐新洋為了贏得比賽，竟毫不留情地朝余祥銓的下體進攻，讓余祥銓痛得大喊：「我還要生兒子耶，手下留情啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲乃哥頭套絲襪相當猥褻。（圖／東森綜合台）

除了星二代的精采對決，本集節目也充滿了體能挑戰。曾搬動2噸卡車的大力士柯龍，這次挑戰扛著200公斤巨輪爬坡，僅憑53秒就成功完賽，驚人體能讓徐乃麟羨慕不已，直呼：「如果我能生出這樣的兒子，該有多驕傲。」讓一旁的徐新洋聽了哭笑不得：「我還在這裡啊。」此外，在「孤島生存戰」中，昔日的啦啦隊女神巫苡萱也展現了驚人爆發力！只見她霸氣地騎在3位敵隊男成員身上，將2男1女狠推下水，還被徐乃麟虧是「飢渴的小辣椒」：「她一上場就騎到3個男人身上，看來很久沒碰男人了。」巫苡萱則笑回：「人家肖想男人很久了嘛。」

▲巫苡萱餓虎撲羊壓制三男，徐乃麟驚呼：太飢渴了。（圖／東森綜合台）

此外，令人熱血沸騰的「百戰百勝」經典關卡「水上羅馬競技場」也重磅回歸！徐乃麟寶刀未老，親自上陣對抗4位壯漢，其中甚至包含兒子徐新洋和大力士柯龍。未料，他竟輕鬆獲勝，讓眾人跌破眼鏡。徐乃麟更得意地分享秘訣：「這是一個考驗平衡感的遊戲，當對方一出現空檔，就要趕快趁虛而入，攻擊對方的中心點。」而在柔軟度比賽中，藝人們也紛紛秀出劈腿神技，徐乃麟更是不甘示弱，直接表演搞笑版一字馬。讓余祥銓驚嘆不已，直呼：「你的老婆一定很幸福。」徐乃麟則笑著坦言：「這種年紀該萎縮的都萎縮了，我是說筋啦。」

為了幫助兒子徐新洋順利過關，徐乃麟更親自下海指導，傳授利用絲襪套頭推倒瓶子的獨門秘訣！究竟徐新洋能否成功過關？這場星二代大戰，最終鹿死誰手？更多爆笑熱血又充滿爆料的精彩內容，請鎖定東森綜合台32頻道每週日晚間8點；無線中視每週日晚間10點；緯來綜合台每週五晚間10點；中華電信／MyVideo每週日晚間10點上架，敬請期待。