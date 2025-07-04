民歌50高峰會最終加場時間出爐！　「13組歌手」卡司也曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2025上半年的「民歌50高峰會」北中南六場演出，場場爆滿，萬人齊唱的感動至今仍歷歷在目，今（4日）主辦單位正式宣布，將於今年底「最終加場」，11月15日在台中惠蓀堂、11月29日台北小巨蛋一天兩場、12月6日高雄巨蛋開唱，卡司則同樣由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華共13位民歌唱將。

▲2025民歌50+高峰會最終加場。（圖／寬宏提供）

對於年底將最終加演四場，施孝榮表示，年初結束北中南六場演出後，仍看見許多歌迷留言和私訊，希望「民歌高峰會」可以延續下去，能夠得到這麼多人的支持，內心真的很感動、感謝，「歌迷的掌聲和安可聲，是我們決定加場的最大動力。」和團隊討論後，決定在民歌50年尾聲，別具意義的一年，以「民歌50+高峰會 最終加場」再次和大家見面，同時，也是為民歌50這段半世紀的旅程，畫下最溫柔的句點。

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▲今年依然由施孝榮領軍。（圖／寬宏提供）

此次雖然是以加場形式回歸，但舞台、歌單及演出內容都將以全新面貌呈現，除了保有一貫的在「民歌高峰會」才能聽見的組合合唱曲外，施孝榮也透露，這次將精選經典民歌來編排全新歌單，打造全然不同的舞台，此外，施孝榮更預告這次準備了一個驚喜橋段，請歌迷拭目以待，絕對會讓大家非常驚艷，更是「民歌高峰會」舉辦至今首度嘗試。門票將在8日 開賣，購票採會員實名制，詳洽寬宏。