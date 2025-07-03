吉伊卡哇圓夢了！耗時4年8個月獲除草證　47萬網友按讚朝聖

▲吉伊卡哇大型氣球裝置曾來高雄展出。（資料圖／記者許宥孺攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

人氣漫畫《吉伊卡哇》（Chiikawa）主角吉伊卡哇傳出好消息！作者Nagano今（3）日在X平台分享最新一集漫畫，揭曉吉伊卡哇在經過4年8個月的努力後，終於通過五級除草證考試，圓夢成功！不過比起吉伊卡哇冷靜的表情，搭檔小八卻興奮到不行，讓網友直呼「超療癒」！

根據漫畫內容，吉伊卡哇和小八一起前往放榜地點，緊張地尋找自己的識別號碼。在眾多號碼中，終於找到「93號」赫然在列，代表吉伊卡哇順利通過考試！小八看到結果後開心得直跳腳，還興奮地喊著「93！93！」反觀吉伊卡哇卻一臉淡定，甚至被小八問道：「難道是沒有實感嗎⋯」吉伊卡哇點頭回應，模樣呆萌逗趣，讓粉絲們看了紛紛融化。

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這已經不是吉伊卡哇第一次挑戰除草證考試。根據網友整理，吉伊卡哇首次落榜可追溯至2020年10月，第二次則是2021年2月，歷經多次失敗後，這次終於如願以償。消息一出，超過47萬網友湧入按讚，留言區熱鬧滾滾，有人激動表示「這個要快訊啊！」、「恭喜合格啊，太感動了！」還有粉絲笑說：「吉伊卡哇這波努力真的值了，小八的興奮反應也太可愛！」

除草證在《吉伊卡哇》的世界中是一種特殊資格，象徵角色們為了工作（如除草或採集野草）所做的努力，這項資格考試甚至延伸到周邊商品設計，像是教科書和證照都被製作成可愛周邊，讓粉絲邊學習邊回味角色們的成長點滴。