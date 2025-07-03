不捨愛犬錢錢離世「哭著醒來」　米可白訴思念：好需要你

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前證實愛犬「錢錢」罹患胃癌，平時會在社群記錄與錢錢日常的她，昨（2）日心碎發文透露愛犬離世，貼文一出，湧入一票網友留言替她加油打氣。為此，米可白再度透過社群發聲了！

▲米可白會分享與愛犬錢錢的日常。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

談到失去錢錢的心情，米可白坦言「昨天的我哭著睡著，今天的我哭著醒來。」她感謝許多人的鼓勵及安慰的留言，並直言自己需要一點時間消化，同時也對大家的溫暖留言表達由衷謝意，「謝謝大家的留言，我需要一點時間消化，謝謝你們的溫暖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲錢錢過世。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白透露，今天她望向錢錢平時在家最愛躺的小床，就忍不住開始思念牠的身影，「堅強這件事好難，我好需要你。」儘管努力說服自己要振作，但失去陪伴多年的毛小孩仍讓她情緒崩潰，她也提到，今天將帶著哭腫的雙眼去探望愛犬，並向錢錢喊話：「你別笑媽媽喔」，惹人鼻酸。

▲米可白訴說對錢錢的思念。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

事實上，米可白昨（2）日在社群曬出一張吻別錢錢的照片，證實愛犬已經離世。她回憶，當天還餵錢錢吃了最後一餐，耐心地為牠清潔嘴巴和腳，男友孫綻則在一旁細心用吹風機幫牠吹乾毛髮，沒想到就在短短幾秒鐘的時間裡，愛犬就這樣靜靜地走完人生最後一程。米可白表示，當天錢錢還如常地撒嬌、陪她去買早餐，甚至自己跑到陽台曬太陽，看似一切正常，卻在不久後與世告別，讓她相當不捨。