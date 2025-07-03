太巧了！李鍾碩拍戲「遇到IU弟弟」　幽默虧：他最近很紅

記者吳睿慈／綜合報導

南韓最新戲劇《瑞草洞》由李鐘奭（原譯：李鍾碩）、文佳煐主演，故事描繪「律師五人幫」在職場笑淚交織的生活日常。李鍾碩日前在記者會上，公開大讚「五人幫」之一的姜有皙，他說：「最近聲勢旺到讓人害怕，能一起合作我也感到很開心。」一句話立刻引發全場爆笑。有趣的是，兩人其實格外有緣，姜有皙憑《苦盡柑來遇見你》中飾演IU（李知恩）弟弟「銀明」一角爆紅，而IU正是李鍾碩的現實女友，這段戲裡戲外的「另類親戚緣分」讓合作話題性十足。

▲李鍾碩主演的新戲《瑞草洞》即將開播。（圖／Hami Video提供）



李鍾碩睽違3年重返小螢幕，李鍾碩坦言過去多演出情節強烈的作品，這次特別想挑戰沒嘗試過的風格，「我想演一部讓觀眾可以輕鬆看的日常劇」，因此選擇了以律師職場為背景的《瑞草洞》。童星出身的文佳煐，藝齡將近20年，此次卻是首次挑戰需深入詮釋職業特性的角色，她表示：「雖然台詞多、準備也多，但這次的角色很新鮮，也讓我有很大的成就感。」

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▲李鍾碩虧「IU弟弟」姜有皙最近很紅。（圖／Hami Video提供）



姜有皙憑《苦盡柑來遇見你》中飾演IU（李知恩）弟弟「銀明」一角爆紅，而IU正是李鍾碩的現實女友，這段戲裡戲外的「另類親戚緣分」讓合作話題性十足，一聽到李鍾碩大讚「這部劇最大的看點之一，就是有最近最紅的姜有皙」，他搞笑回應：「我的人氣大概只佔1%，剩下99%都是導演和前輩們的功勞。」兩人互動默契十足，網友直呼：「這根本是《瑞草洞》版的IU家庭聚會！」

▲《瑞草洞》由李鐘奭（原譯：李鍾碩）、文佳煐主演。（圖／Hami Video提供）



演員柳惠英有「法律劇專業戶」稱號，繼《Law School》後終於以正式律師身分現身螢光幕前，她自豪表示：「法學院都畢業了，這次終於真的當上律師啦！」而曾多次被觀眾笑稱「無業代表」的林成宰，也終於在本劇迎來職業轉型，開心喊話：「這次終於有工作了，還是律師，超感動的啊！」《瑞草洞》將於7月6日起每週日、一在Hami Video跟播。

另一方面，韓星李浚赫以《我的完美秘書》成為國民老公，年初受平台邀請首次來台，即將於7月6日在Legacy TERA舉辦《2025 LEE JUN HYUK ‘LET ME IN’ IN TAIPEI》見面會，平台特別推出粉絲應援活動，活動當天下午15點30分到18點將在會場外設置應援餐車與互動抽獎攤位，詳細內容請上Hami Video官方粉絲專頁。